PlayStation 5, nuovi rumor: in uscita nel 2020?

Marco Locatelli,

Nuove indiscrezioni su PlayStation 5 e sul nuovo visore per la realtà virtuale PlayStation VR 2. Stando a quanto riportato da un utente Reddit, sembra che la nuova console Sony potrebbe sbarcare sugli scaffali dei negozi nel 2020.

Ad annunciarlo l’utente RuthenicCookie, il quale aveva predetto l’assenza di Sony all’E3 2019 proprio nello stesso thread Reddit in cui ha fatto rivelazioni su PlayStation 5 e PSVR 2. Secondo questa fonte anonima, Sony svelerà PlayStation 5 verso la metà del prossimo anno, a cui seguirà una presentazione completa della console attraverso un evento PlayStation Experience. La console di prossima generazione verrà quindi rilasciata a marzo o a novembre del 2020, a distanza quindi di sette anni dal lancio di PlayStation 4.

Sempre secondo RuthenicCookie, sembra che la maggior parte degli sviluppatori abbia già a disposizione un kit di sviluppo per PlayStation 5. Spuntano anche le prime info su quello che potrebbe nascondersi sotto la scocca della futura console: un processore AMD Ryzen 8 core. Il prezzo? 500 dollari. E proprio l’imminente annuncio di PlayStation 5 sarebbe il motivo della decisione di Sony di non partecipare alla prossima E3.

Quest’ultimo rumor sarebbe in linea con i precedenti, secondo i quali la realtà virtuali sarà una delle caratteristiche principali della nuova PlayStation 5. E per quanto riguarda la realtà virtuale, RuthenicCookie ha scritto su Reddit che Sony starebbe lavorando anche ad un aggiornamento del suo visore PSVR, che abbandonerà la breaker box e avrà una fotocamera integrata e dei guanti che permetteranno di interagire. In arrivo anche dei nuovi controller PlayStation Move.

Novità anche sul fronte titoli da parte di RuthenicCookie, il quale ha rivelato che le ultime esclusive per PlayStation 4 saranno Death Stranding, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima.

Secondo un’altra fonte, riportta da PSU, i team di sviluppo che starebbero già lavorando a titoli per PlayStation 5 sono: Square Enix, Activision, Sony Interactive Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Defiant Studios, Warner Bros Studios, Amazon Game Studios, High Impact Games.