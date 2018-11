Wind, le novità tariffarie per Natale

Filippo Vendrame,

Wind ha messo mano al suo listino consumer proponendo diverse novità che saranno valide da oggi e fino al prossimo 6 gennaio 2019. Innanzitutto, l’operatore arancione ha deciso di offrire ben 100 GB di traffico Internet da utilizzare in un anno con All Inclusive, All Inclusive Young, Call Your Country Super e Call Your Country Speciale. Promozione attivabile a 9,99 euro anche per gli altri clienti Wind.

I clienti potranno regalare i 100 GB per un anno. In questo caso, Wind regalerà 1 GB di traffico a chi effettuerà il regalo. La seconda novità riguarda le carte conto che potranno essere utilizzate come modalità di pagamento per le offerte Easy Pay. Arrivano, poi, le nuove offerte All Inclusive Junior e All Inclusive Senior. Per quanto concerne All Inclusive Junior, questa tariffa propone chiamate illimitate verso i numeri Wind, 100 minuti verso tutti, 100 SMS e 30 GB di traffico Internet. Il tutto a 6,99 euro con l’app Wind Family Protect by Avast. Tariffa sottoscrivibile dagli under 14. Costo di attivazione di 3 euro al posto di 19 euro se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi.

All Inclusive Senior, dedicata agli over 60, propone chiamate illimitate e 2 GB di traffico Internet al prezzo di 7,99 euro con il telefono Doro 7060 incluso. Costo di attivazione di 3 euro al posto di 23 euro se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi.

Continua l’offerta Passa a Wind Smart Pack che offre un certo quantitativo di traffico voce e dati scegliendo uno smartphone tra quelli a listino di Wind. Ancora disponibili le tariffe Internet 20 Giga e Internet 50 Giga che offrono 20 GB a 7,99 euro al mese e 50 GB a 12,99 euro al mese. Per i clienti rumeni arriva Call Your Country Speciale Romania che propone chiamate illimitate verso tutti, 500 minuti verso la Romania e 30 GB di Internet al prezzo di 11,99 euro al mese.

Call Your Country Speciale Moldavia, invece, per i clienti moldavi propone 500 minuti verso tutti, 40 minuti verso la Moldavia, chiamate illimitate verso Wind e 30 GB di Internet a 11,99 euro al mese.

Maggiori dettagli sulle nuove offerte direttamente sul sito di Wind.