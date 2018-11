Black Friday Amazon, bundle Xbox One S in offerta

Marco Locatelli,

Seconda giornata della settimana del Black Friday su Amazon che entrerà – ovviamente – nel vivo venerdì 23 novembre e si concluderà domenica 25 (e non dimentichiamoci il Cyber Monday del 26). Dopo aver visto ieri le migliori offerte sul fronte PlayStation 4, con tutte le più recenti esclusive firmate Sony ora ci spostiamo sulla sponda Xbox One.

In questi giorni di Black Friday anticipato Amazon propone ben sei diversi bundle a prezzi scontati per la console Microsoft Xbox One S. Partiamo con la sola console: Xbox One S 1 1TB con 3 mesi di Gamepass e 3 mesi di abbonamento a Xbox Live Gold. Prezzo 199 euro.

Per gli amanti della guida, interessante l’offerta che prevede una Xbox One S 1TB con Forza Horizon 4 e 14 giorni di Xbox Live Gold più un mese di Gamepass. Il tutto a 199 euro. Non poteva poi mancare il fenomeno del momento Fortnite, che viene Xbox One S 1TB più un mese di Gamepass a 199 euro.

Volete comprare una Xbox One S ma la volete condividere con un amico o con il vostro compagno/a? Allora il bundle in esclusiva Amazon Xbox One S 1TB + secondo contoller e 3 mesi di Gamepass fa decisamente al caso vostro. 199 euro.

Ben due offerte a tema Minecraft: Xbox One S 1TB più Minecraft Creators Pack più 1 mese di Gamepass a 195 euro e Xbox One S 1TB con Xbox One S 1TB più Minecraft Creators Pack più 1 mese di Gamepass a 199.99 euro.