Black Friday Amazon, droni in sconto

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon continua all’insegna degli sconti. Tra i prodotti più interessanti in offerta speciale ci sono anche i droni. Trattasi di gadget una volta ad appannaggio degli appassionati di modellismo ma che oggi, invece, piacciono a tutti grazie alla possibilità di poter essere pilotati molto facilmente. Droni in commercio ce ne sono di molti tipi, alcuni più simili a giocattoli, altri di sapore quasi professionale.

In tutti i casi, comunque, il baricentro del funzionamento dei multirotore è un’applicazione per smartphone che permette di gestire molte delle funzionalità a disposizione del drone oltre a consentire al pilota di poter visualizzare in tempo reale cosa il drone vede di fronte a lui. In alcuni casi, addirittura, i droni possono essere pilotati dagli smartphone stessi. Grazie al Black Friday di Amazon, gli interessi potranno avvicinarsi al mondo di questi particolari dispositivi senza dover investire cifre importanti. Presenti, infatti, sconti su molti modelli sia professionali che più prettamente ludici.

Droni in offerta

Scegliere un drone non è facile e prima di approcciare ai modelli più sofisticati, il suggerimento è sicuramente quello di provare eventuali modelli giocattolo che a livello di esperienza d’uso non differiscono troppo dai modelli professionali.

Drone Parrot Bebop 2 Adventurer : (399 euro) trattasi di un kit comprensivo del noto drone Bebop 2 di Parrot con zaino, Occhiali FPV Cockpitglasses 2, Skycontroller 2, 2 Set di 4 eliche, Promo code Follow-me – GPS, Batteria, caricatore e 2 cavi, cavo USB, supporto per smartphone.

: (399 euro) trattasi di un kit comprensivo del noto drone Bebop 2 di Parrot con zaino, Occhiali FPV Cockpitglasses 2, Skycontroller 2, 2 Set di 4 eliche, Promo code Follow-me – GPS, Batteria, caricatore e 2 cavi, cavo USB, supporto per smartphone. Parrot Bebop 2 Drone : (249,90 euro) drone fotografico con sensore da 14 megapixel e registrazione video a risoluzione Full HD.

: (249,90 euro) drone fotografico con sensore da 14 megapixel e registrazione video a risoluzione Full HD. Parrot SA Mambo Fly Mini Drone : (59,90 euro) drone giocattolo con capacità di volo stabilizzato.

: (59,90 euro) drone giocattolo con capacità di volo stabilizzato. Parrot SA Mambo Mission Mini Drone : (79,90 euro) drone giocattolo comprensivo di Flypad, pinza e cannoncino.

: (79,90 euro) drone giocattolo comprensivo di Flypad, pinza e cannoncino. Parrot Anafi : (549 euro) drone con bracci pieghevoli e con sensore in grado di registrare video stabilizzati sino alla risoluzione 4K. Confezione: un drone ANAFI, un Parrot Skycontroller 3, una valigetta per il trasporto, una scheda MicroSD da 16 GB, un cavo da USB-A a USB-C, 8 pale di elica aggiuntive e un strumento di montaggio.

: (549 euro) drone con bracci pieghevoli e con sensore in grado di registrare video stabilizzati sino alla risoluzione 4K. Confezione: un drone ANAFI, un Parrot Skycontroller 3, una valigetta per il trasporto, una scheda MicroSD da 16 GB, un cavo da USB-A a USB-C, 8 pale di elica aggiuntive e un strumento di montaggio. Parrot Anafi Extended Drone: (699 euro) drone pieghevole in bundle con 2 Batterie Aggiuntive, Borsa da Trasporto, Eliche Aggiuntive ed altro.