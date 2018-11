Black Friday Amazon, le offerte sui computer

Antonino Caffo,

Il Black Friday 2018 di Amazon è entrato nel vivo e questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare un nuovo computer, desktop o notebook che sia. Siamo infatti nel periodo dell’anno che, dopo il “back to school” di settembre, permette di portarsi a casa macchine a un prezzo molto vantaggioso. Il cartellino dei prodotti, sia generalisti che dedicati a utilizzi specifici (ad esempio il gaming) è sceso molto nel corso degli ultimi anni, in maniera inversamente proporzionale all’aumento della capacità di processori e hardware, e dunque fare un vero affare oggi non è poi così difficile.

Indipendentemente dal tipo di computer che si sta cercando, che si tratti di un ultrabook sottile o di una macchina potente, la lista delle migliori offerte di Amazon ne ha per tutti i gusti. Abbiamo spulciato decine di categorie, per indirizzare non solo la ricerca verso i modelli più convenienti, in rapporto alle prestazioni e al prezzo, ma anche agli accessori più interessanti, oltre che gli immancabili zaini con cui trasportare e proteggere i dispositivi e i gadget ad essi abbinati. Non resta che dare un occhio a ciò che segue.

I desktop e i portatili

Acer AN515-52-71TV (1.099 euro): Un computer portatile dedicato al gaming, con la tecnologia Acer CoolBoost che consente un controllo manuale del sistema di raffreddamento quando l’utilizzo eccessivo lo richiede. Ha specifiche tecniche in grado di accontentare le richieste dei videogiochi odierni e, in più, un suono Dolby Audio Premium, che garantisce un intrattenimento di qualità grazie ai livelli potenti e auto bilanciati.

(1.099 euro): Un computer portatile dedicato al gaming, con la tecnologia Acer CoolBoost che consente un controllo manuale del sistema di raffreddamento quando l’utilizzo eccessivo lo richiede. Ha specifiche tecniche in grado di accontentare le richieste dei videogiochi odierni e, in più, un suono Dolby Audio Premium, che garantisce un intrattenimento di qualità grazie ai livelli potenti e auto bilanciati. Acer Aspire C24-865 (799 euro): Design e tecnologia in questo all-in-one che integra tutta la potenza di Acer in materia di computer. Il plus è rappresentato dalle tecnologie BlueLightShield e Flickerless, che stressano meno gli occhi e aiutano a preservare la vista dinanzi allo schermo. Il display è da 23,8 pollici, il processore un Core i5 e la Ram da 8GB. Prodotto per tutta la famiglia non eccelle in nessun ambito specifico ma, per questo, svolge bene qualsiasi compito quotidiano, e anche di più.

(799 euro): Design e tecnologia in questo all-in-one che integra tutta la potenza di Acer in materia di computer. Il plus è rappresentato dalle tecnologie BlueLightShield e Flickerless, che stressano meno gli occhi e aiutano a preservare la vista dinanzi allo schermo. Il display è da 23,8 pollici, il processore un Core i5 e la Ram da 8GB. Prodotto per tutta la famiglia non eccelle in nessun ambito specifico ma, per questo, svolge bene qualsiasi compito quotidiano, e anche di più. Acer Aspire C24-320 (609 euro): Rispetto al precedente, integra lo stesso schermo ma specifiche hardware minori. Il design salva-spazio permette di posizionare l’Aspire un po’ ovunque, anche grazie al piedistallo sottile e slanciato. A bordo ha Windows 10.

(609 euro): Rispetto al precedente, integra lo stesso schermo ma specifiche hardware minori. Il design salva-spazio permette di posizionare l’Aspire un po’ ovunque, anche grazie al piedistallo sottile e slanciato. A bordo ha Windows 10. Asus ZenBook UX430UN-GV030T (1.109 euro): Asus ha sempre voluto far distinguere i suoi ultrabook e con Asus lo ha fatto lavorando molto sul design e versatilità di utilizzo. Il suo display Full HD NanoEdge da 14 pollici è davvero un ottimo compromesso tra dimensioni e tecnologia, con il vantaggio di una cornice ultra-sottile da 7,18 mm.

(1.109 euro): Asus ha sempre voluto far distinguere i suoi ultrabook e con Asus lo ha fatto lavorando molto sul design e versatilità di utilizzo. Il suo display Full HD NanoEdge da 14 pollici è davvero un ottimo compromesso tra dimensioni e tecnologia, con il vantaggio di una cornice ultra-sottile da 7,18 mm. Lenovo MIIX 320-10ICR (186,90 euro): Si tratta di un convertibile con display da 10.1″ IPS, Processore Intel Atom X5-Z8350, 2GB di RAM, storage di tipo eMMC da 32GB, Scheda Grafica Integrata e Windows 10. Può essere usato sia come tablet che notebook, prettamente per le operazioni giornaliere. L’hardware (e il prezzo) ne giustificano infatti alcuni limiti evidenti. Ma per “seconda” macchina è più di un lusso.

Gli accessori

WD 2TB My Passport (479,99 euro): Ok, costa più di un portatile di fascia media ma stiamo parlando di disco esterno da 2 TB di capacità. Permette un trasferimento veloce fino a 540 MB/s, protezione con password e crittografia hardware, connessione Type-C (ma non solo) e backup automatico.

(479,99 euro): Ok, costa più di un portatile di fascia media ma stiamo parlando di disco esterno da 2 TB di capacità. Permette un trasferimento veloce fino a 540 MB/s, protezione con password e crittografia hardware, connessione Type-C (ma non solo) e backup automatico. Trust Vigor (61,17 euro): Belli e funzionali. Questo set ha un aspetto assolutamente vintage che darà un tocco di classe ed eleganza a un ambiente già di per sé attento alla moda. La potenza che possono sprigionare è di 100 watt in picco anche tramite i subwoofer e i satelliti in legno. Il comando del volume e il controllo dei bassi può avvenire direttamente sul subwoofer e ha un adattatore RCA per essere utilizzo in coppia con PC, tablet, telefoni, TV, Dvd, Cd e lettori multimediali compatibili.

(61,17 euro): Belli e funzionali. Questo set ha un aspetto assolutamente vintage che darà un tocco di classe ed eleganza a un ambiente già di per sé attento alla moda. La potenza che possono sprigionare è di 100 watt in picco anche tramite i subwoofer e i satelliti in legno. Il comando del volume e il controllo dei bassi può avvenire direttamente sul subwoofer e ha un adattatore RCA per essere utilizzo in coppia con PC, tablet, telefoni, TV, Dvd, Cd e lettori multimediali compatibili. Steelseries Rival 310 (49,99 euro): Un mouse per veri campioni, con sensore ottico personalizzato TrueMove3, 12.000 CPI, 350 IPS, pensato per gli eSport. Il suo design ergonomico è completato dai pulsanti meccanici con trigger separato, che garantiscono una durata di 50 milioni di clic. E non è tutto: ha un’illuminazione multicolore RGB Prism a due zone, per effetti personalizzati.

Gli zaini

Kensington Triple Trek (35,27 euro): Kensington è un’azienda leader nel settore degli accessori per dispositivi desktop e dunque una sicurezza quando si tratta di zaini. Il Triple Trek può ospitare notebook fino ai 13 pollici, compreso di caricabatterie e altri accessori.

(35,27 euro): Kensington è un’azienda leader nel settore degli accessori per dispositivi desktop e dunque una sicurezza quando si tratta di zaini. Il Triple Trek può ospitare notebook fino ai 13 pollici, compreso di caricabatterie e altri accessori. Rewind Tablet Backpack S (50,18 euro): Gli zaini della linea Tablet di Samsonite sono pensati per fungere da riparo ideale in treno, macchina e persino in bicicletta. Ha due scomparti e una tasca e una sensazione generale di versatilità funzionale e resistente.

(50,18 euro): Gli zaini della linea Tablet di Samsonite sono pensati per fungere da riparo ideale in treno, macchina e persino in bicicletta. Ha due scomparti e una tasca e una sensazione generale di versatilità funzionale e resistente. Piquadro Celion (154,35): Stile e classe in un unico oggetto, dalle sembianze casual ma estremamente curato. Il Celion di Piquadro può trasportare computer fino a 13 pollici, insieme a tasche varie sia sul fronte che nell’organizzazione interna. Esiste in blu e nero, con un sovrapprezzo per la variante rossa.