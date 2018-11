Black Friday Amazon, offerte per la smart home

Candido Romano,

Con la disponibilità dell’assistente Alexa e i prodotti Echo in Italia molti stanno scoprendo la smart home, cioè come rendere intelligente la propria casa. Per la settimana del Black Friday Amazon sono disponibili quindi diverse offerte riguardo la demotica, che sicuramente culmineranno il prossimo venerdì 23 novembre, ma anche durante la giornata del 26 novembre con il Cyber Monday.

Tra le offerte interessanti ci sono ovviamente tutti i prodotti della linea Echo: prima di tutto l’Echo Plus di seconda generazione a 119 euro. Ci sono poi tutti gli altri a prezzo scontato: Amazon Echo a 59,99 euro, Echo Spot con schermo a 99,99 euro, ma anche i bundle molto convenienti come quello tra Echo e la presa smart a 69,98 euro, oltre a Echo Dot più un tris di lampadine Philips Hue e hub a 129 euro.

Ancora attiva l’offerta del kit illuminazione Hive, un set di due lampadine LED più lo smart hub a 89 euro, ma c’è anche il solo hub a 49 euro. Sempre di Hive si trova lo starter Kit, composto dall’hub, una lampadina LED, una presa intelligente e un sensore di movimento a 149 euro. Infine una telecamera smart 1080p a 149 euro.

Entrando nel campo delle telecamere di sorveglianza c’è l’ottima Logitech Circle 2, resistente anche agli agenti atmosferici, a 129 euro. A un prezzo inferiore si trova la videocamera D-Link DSH-C310, sempre Full HD, a 99,99 euro.

Per 298,99 euro ci si può portare a casa il robot aspirapolvere Neato Robotics Botvac D301 Connected, che funziona anche con Alexa e Google. Usando l’app si può avviare la pulizia e programmare il robot secondo le proprie esigenze.

In molti attendono le offerte sulle lampadine Philips Hue, magari le White and Color Ambiance o quelle con attacco E14, da 6.5 W. Come ogni anno sicuramente i più pazienti non saranno delusi. le offerte continueranno nei prossimi giorni, siamo solo all’inizio.