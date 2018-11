Black Friday: Apple annuncia 4 giorni di shopping

Marco Grigis,

Anche Apple parteciperà all’imminente tornata di sconti per il Black Friday, con quattro giornate speciali di shopping. È quanto si apprende dal sito ufficiale dell’azienda di Cupertino, anche se al momento non sono stati svelati i prodotti che verranno offerti a prezzo promozionale.

Per l’edizione 2018 del Black Friday, attesa per il 23 novembre, Apple ha deciso di cavalcare l’intero weekend, così da traghettare i consumatori verso il successivo Cyber Monday. Sul sito ufficiale è infatti apparso l’annuncio per quattro giornate speciali di sconti, dal 23 al 26 novembre, senza però alcun dettaglio in merito alle promozioni previste. Agli utenti, semplicemente, viene suggerito di prendere nota di queste date.

Apple da anni partecipa al Black Friday, anche se non sempre con la stessa intensità rispetto ad altri colossi dello shopping online. Negli ultimi tempi, ad esempio, il gruppo si è focalizzato principalmente sulle gift card, in abbinato all’acquisto di alcuni device targati mela morsicata. Lo scorso anno, ad esempio, acquistando un Mac, un iPhone, un iPad o un Apple Watch ai consumatori è stato offerto un buono fino a 150 euro, da spendere su Apple Store.

Sebbene non siano emersi dettagli, in molti scommettono su un orientamento simile anche per la tornata in arrivo, con gift card abbinate ai nuovi MacBook e agli iDevice, una giornata dedicata invece agli accessori e, non ultimo, anche riduzioni di prezzo per il software su App Store.

Così come sottolinea AppleInsider, gli sconti offerti da Apple per i suoi prodotti non eguagliano, di norma, quelli proposti da canali terzi di distribuzione. Il vantaggio, però, è quello di acquistare il proprio device direttamente da Apple, approfittando quindi dell’ottimo servizio di spedizione e consegna del gruppo. Non resta che attendere venerdì, di conseguenza, per scoprire tutte le proposte targate mela morsicata.