Black Friday Canon, fotocamere in sconto

Filippo Vendrame,

Il Black Friday arriva anche in casa Canon. Gli sconti saranno validi sino al prossimo 26 novembre, ricorrenza del Cyber Monday. Per questa settimana di offerte dedicate al venerdì nero dello shopping, Canon ha deciso di scontare fotocamere, obiettivi, accessori, stampanti e tanto altro ancora. Gli appassionati della fotografia potranno cogliere l’occasione di aggiornare la loro fotocamera o di sostituirla con un modello più recente risparmiando cifre importanti.

Queste offerte si intendono valevoli solamente all’interno del Canon Store. Per facilitare gli acquisti, Canon propone anche “Guide all’acquisto” pratiche e utili, consultabili tutto l’anno per trovare tutti i prodotti più adatti alle proprie esigenze: proposte per tutta la famiglia, idee per incontrare il gusto degli adolescenti e per la coppia di amici sempre in viaggio. Grazie a queste offerte per il Black Friday, gli appassionati di fotografia potranno anticipare lo shopping di Natale acquistando regali personali e per i propri amici e parenti. Inoltre, se sia ha la necessità di spendere poco, il Canon Store propone tante idee regalo utili e spiritose a partire da meno di 30 euro.

Tra i prodotti in sconto per il Black Friday si evidenziano la fotocamera Canon EOS 750D + EF-S 18-55mm IS STM a 499 euro, oppure la fotocamera Canon EOS 1300D + obiettivo 18-55 mm III a 249 euro o l’obiettivo Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM a 379 euro.

Per gli amanti della fotografia un Black Friday davvero molto ricco. Vista la moltitudine di promozioni all’interno del Canon Store, il suggerimento è quello di visionare con attenzione la vetrina degli sconti per non lasciarsi sfuggire nessuna occasione.