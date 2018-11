Black Friday HP, sconti ed offerte

Filippo Vendrame,

HP ha annunciato il suo Black Friday 2018. Le offerte su computer, monitor ed accessori prenderanno il via il prossimo 22 novembre e termineranno il 26 novembre, ricorrenza del Cyber Monday. Per agevolare i clienti ad acquistare i migliori prodotti presenti all’interno dell’HP Store, il sito sarà completamente dedicato al Black Friday con promozioni ed iniziative imperdibili.

HP non ha voluto anticipare le offerte che proporrà ai suoi utenti ma è lecito attendersi sconti su molti dei suoi più interessanti prodotti (notebook, desktop, computer per il gioco, convertibili, monitor, stampanti, accessori e tanto altro). Per chi ha intenzione di cambiare computer potrebbe essere l’occasione giusta di poterlo fare risparmiando cifre interessanti. Il suggerimento, in tal senso, è quello di preparare la carta di credito e di scorrere con attenzione la vetrina delle promozioni che HP lancerà dal 22 novembre all’interno del suo eShop ufficiale. La società, comunque, ha condiviso alcune informazioni per aiutare le persone ad approfittare delle sue future offerte.

La consegna è gratuita su ordini superiori a 15 euro durante il Black Friday.

Registrandosi sull’HP Store si potranno ricevere tante offerte direttamente via email.

Il Black Friday può essere l’occasione giusta per anticipare lo shopping di Natale, risparmiando

Non rimane, dunque, che pazientare una manciata di giorni e scoprire cosa HP proporrà. Con le offerte di HP, il Black Friday 2018 si sta rivelando sempre più interessante. Sempre più eShop stanno proponendo sconti ed offerte che per i consumatori significano poter avere più opportunità per poter acquistare i loro prodotti desiderati al miglior prezzo possibile.

In vista dello shopping natalizio trattasi di una ghiotta occasione per anticipare qualche regalo per amici e parenti.