Black Friday Satispay: Black Cashback

Con la settimana del Black Friday in pieno svolgimento, anche Satispay vuole proporre alcuni vantaggi ai suoi utenti. Proprio per questo, l’app che sta rivoluzionando i sistemi di pagamento ha lanciato il “Black Cashback“. Il meccanismo di questa promozione per il venerdì nero dello shopping è il seguente. Il periodo del grande shopping sarà inaugurato giovedì 22 novembre, con 24 ore di rimborsi immediati sull’acquisto fino al 30% e anche oltre, in decine di migliaia di negozi convenzionati.

Dalla settimana successiva ci saranno tantissime altre occasioni di acquisto smart fino al 25 gennaio 2019: il martedì nei supermercati aderenti e il venerdì con i Satispay Friday nei negozi di moltissime città. Alla campagna promossa da Satispay di “Black Cashback” si aggiungono inoltre le sempre più numerose campagne promosse dai singoli esercenti in tutta Italia, aumentando così per la community, in costante crescita, le opportunità d’acquisto da esplorare e cogliere, in vista di Natale.

Approfittarne è semplice: basta aprire l’app sulla lista dei negozi per visualizzare i più vicini con Cashback attivi grazie al contrassegno della chiara icona rossa riportante la percentuale di rimborso immediato. Sulla lista dei negozi nelle vicinanze è possibile effettuare una ricerca anche in base alla tipologia di negozio a cui si è interessati, per pianificare così il proprio shopping in modo smart.

Andrea Allara, Head of Sales & Business Development, ha commentato in questo modo il Black Cashback di Satispay.

Tre anni fa – tra i primi in Italia a cogliere il desiderio del pubblico di poter accedere a un momento di acquisto così conveniente come il Black Friday – abbiamo lanciato una prima sperimentazione di Cashback su tutti i negozi in cui eravamo attivi. Il successo è stato tale da fare riconoscere Satispay da parte dei commercianti come potente strumento di “drive to store”, avanzando la domanda di trasformarlo in una funzionalità anche per le loro campagne di marketing. In momenti dell’anno così cruciali per gli acquisti come quello in cui stiamo entrando ora, il Cashback proposto da Satispay dà la possibilità a piccoli e grandi esercenti di acquisire un vantaggio competitivo che consente di aumentare clienti, vendite e fidelizzazione. È infatti questo uno dei vantaggi cardine per cui Satispay è tanto apprezzato dai merchant: portiamo nei loro negozi, oltre che la convenienza nell’accettazione del pagamento elettronico che abbatte le commissioni, anche tutta la semplicità dell’esperienza d’acquisto mobile e la visibilità su una community che ormai ha raggiunto ben oltre 450.000 persone.