Galaxy S10, modello da 6,7 pollici con 6 fotocamere

Luca Colantuoni,

Il CEO DJ Koh aveva comunicato ai suoi dipendenti che l’azienda avrebbe puntato molto sul Galaxy S10 (oltre che sullo smartphone pieghevole). Le intenzioni di Samsung sembrano trovare conferma nelle informazioni ricevute dal Wall Street Journal. Il modello 5G del prossimo top di gamma avrà un schermo da 6,7 pollici e sei fotocamere.

Gli ultimi risultati trimestrali sono stati inferiori alle attese, principalmente a causa delle vendite dei modelli di fascia media e dei Galaxy S9/S9+. L’unica soluzione per incrementare i profitti è progettare smartphone veramente innovativi. Ecco perché Samsung avrebbe pianificato il lancio di quattro Galaxy S10. Il modello entry level dovrebbe avere uno schermo flat da 5,8 pollici. È previsto poi un modello con Infinity Display (dual edge) da 5,8 pollici, ovvero l’erede del Galaxy S9. Il successore del Galaxy S9+ avrà probabilmente uno schermo da 6,4 pollici.

I modelli premium dovrebbero avere un lettore di impronte in-display, due o tre fotocamere posteriore, una o due fotocamere frontali. In base alle informazioni ottenute dal Wall Street Journal, la quarta variante (nome in codice Beyond X) avrà connettività 5G, schermo da 6,7 pollici, due fotocamere frontali e quattro fotocamere posteriori (come il recente Galaxy A9). Non sono note le risoluzioni dei sensori, né le aperture degli obiettivi, ma la fonte del WSJ afferma che la quad camera offrirà una “migliore percezione spaziale“.

Una delle quattro fotocamere potrebbe essere di tipo ToF (Time-of-Fight), quindi utile per catturare l’informazione sulla profondità da sfruttare per determinate applicazioni, tra cui la realtà aumentata. Alcuni modelli dovrebbero inoltre supportare la ricarica wireless inversa, come nel recente Huawei Mate 20 Pro. Al momento l’unica certezza è il processore: Exynos 9820.

L’annuncio dei quattro Galaxy S10 è previsto a metà febbraio. Tre di essi arriveranno sul mercato (forse all’inizio di marzo) prima del modello da 6,7 pollici. Quest’ultimo debutterà non prima del secondo trimestre 2019, in quanto è necessario attendere l’attivazione delle reti 5G.