LG WK9 arriva negli USA

Antonino Caffo,

Lo scorso gennaio, al CES, sono stati rivelati vari speaker intelligenti con display, tra cui l’LG WK9. Oggi, a quasi un anno di distanza, l’azienda ha comunicato l’avvio della commercializzazione negli Stati Uniti a un prezzo interessante di 299 dollari.

Il WK9 è un dispositivo abbastanza simile ai concorrenti, soprattutto a marchio Lenovo e JBL, con una particolarità: ha un touchscreen da 8 pollici, una fotocamera integrata per videochiamate, Chromecast integrato e l’AI di Assistente Google. LG ha collaborato con Meridian Audio per rendere la diffusione tramite gli altoparlanti migliore, con una qualità del suono che, se la compagnia definisce “eccezionale”, possiamo con maggiore oggettività considerare di certo ottima, con un giudizio migliore dopo un’eventuale prova con mano.

Come qualsiasi altro display intelligente, quello LG risponde ai comandi audio del solito “OK Google”, sia per attività classiche come l’impostazione di un timer o il controllo degli eventi in agenda che di operazioni che con uno schermo dinanzi hanno maggiormente senso, ad esempio l’avvio di un filmato su YouTube o degli altri servizi multimediali supportati. In ottica smart home, tramite la voce si possono gestire gli elettrodomestici e l’altro IoT di LG connesso, con lo speaker che funge da hub.

Meglio conosciuto come LG XBOOM AI, il dispositivo della coreana sarà disponibile a giorni negli Stati Uniti, come detto al prezzo di 299,99 dollari. In realtà, grazie al Black Friday, lo si troverà a 100 dollari in meno, dunque 199,99, un vero affare conoscendo il cartellino di prodotti del genere, peraltro privi di un display. Al momento non si conosce un’eventuale disponibilità in Europa ma è auspicabile che uno sbarco oltreoceano avvenga in tempi brevi, magari già per Natale.