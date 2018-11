Motorola Odin con Snapdragon 8150 e modulo 5G?

Luca Colantuoni,

Il Moto Z3 è l’attuale top di gamma del produttore con processore Snapdragon 835. Motorola ha confermato che non annuncerà un altro modello della serie con Snapdragon 845, ma è previsto un nuovo smartphone di fascia alta nel corso del 2019. Il suo nome in codice è Odin e supporterà la connettività 5G tramite un modulo aggiuntivo.

In base alle informazioni ricevute da XDA Developers, Odin integrerà il processore Snapdragon 8150, successore dell’attuale Snapdragon 845. Il SoC, che dovrebbe essere annunciato da Qualcomm entro fine anno, verrà prodotto con tecnologia a 7 nanometri e avrà una NPU (Neural Processing Unit), come i Kirin 980 e Exynos 9820, che si occuperà dell’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale. La CPU octa core avrà probabilmente una configurazione 4+3+1.

Lo smartphone dovrebbe inoltre avere 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie. È previsto anche il supporto per i Moto Mod. Motorola aveva però garantito la compatibilità degli attuali moduli per tre generazioni, quindi fino alla serie Moto Z3. Non è chiaro dunque se Odin verrà commercializzato come Moto Z4. È certo tuttavia il supporto per il 5G Moto Mod. Per la connettività 5G dovrebbe essere utilizzato il modem Snapdragon X50 di Qualcomm.

Il produttore statunitense ha avviato anche lo sviluppo del software che gestisce il lettore di impronte digitali in-display, ma la fonte non può confermare la presenza del sensore nello smartphone. Ulteriori dettagli verranno sicuramente divulgati nel corso dei prossimi mesi.