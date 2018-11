Marco Locatelli,

2K e Cat Daddy Studios annunciano il nuovo NBA 2K Mobile, disponibile per iOS ed in arrivo a breve per Android.

NBA 2K Mobile presenta un nuovo modo di giocare con NBA 2K su dispositivi mobile – dice Harley Howe, presidente di Cat Daddy Games – Il nostro team ha lavorato per anni per raggiungere il livello delle console, siamo quindi orgogliosi di presentare ai fan mobile un gioco di basket di questo livello.

NBA 2K Mobile permette di costruire squadre da sogno ed affrontarsi in epiche sfide 5 contro 5.Gli utenti possono inoltre collezionare carte giocatori per costruire squadre, sfidarsi in Stagioni, partecipare ad eventi limitati nel tempo e percorrere la propria via verso la leggenda. NBA 2K Mobile è disponibile ora su App Store.

Il gioco è stato mostrato all’evento iPad Pro tenutosi a New York lo scorso ottobre, durante il quale la nuova versione di NBA 2K Mobile si è mostrato con una grafica completamente rinnovata e molto più vicina alla controparte console rispetto al passato.

Sul tablet della mela morsicata il titolo renderà certamente al meglio grazie soprattutto al processore A12X Bionic e GPU integrate equipaggiati sui nuovi iPad Pro 2018, ma il gioco funzionerà su tutti gli iPad e iPhone (compatibile con iPhone 6s, iPad Air 2, iPad mni 4 e tutti gli iPad Pro) e, in futuro, anche su tutti i tablet e gli smartphone con sistema operativo Android.