PAYBACK BLACK WEEKS: più spendi e più risparmi

Filippo Vendrame,

PAYBACK è una ben nota carta fedeltà che permette di accumulare punti attraverso l’acquisto di prodotti e servizi presso partner come BNL, Carrefour, Esso, Mondadori, America Express e su un network di oltre 100 siti di shopping online. Più si acquista e più si raccolgono punti che con cui ottenere Buoni sconto o con cui richiedere premi del catalogo. Per il Black Friday del 2018, PAYBACK ha deciso di lanciare le “PAYBACK BLACK WEEKS”: 4 settimane di offerte e punti shock, ma anche un Super Concorso con cui i clienti PAYBACK potranno raggiungere i buoni sconto o i premi ancora più velocemente!

PAYBACK BLACK WEEKS – cosa sono?

Dal 9 novembre sino al 6 dicembre, infatti, tutti coloro che passeranno dallo Shop Online di PAYBACK, non accumuleranno solamente un punto per ogni euro speso come avviene solitamente, ma otterrano ad esempio punti x3, x5, x7, x10 che renderanno la spesa online sugli oltre 100 siti e-commerce, partner del programma, ancora più appetibile.

Sempre nello stesso periodo, PAYBACK lancerà un concorso che renderà ancora più gratificante le spese. Ad ogni acquisto di 20 euro alla Esso, nei Mondadori Store, nei punti vendita Bricofer e GrandVision, i clienti otterranno una cartolina con cui giocare e partecipare al concorso.

Grattando la cartolina si otterrà un codice da giocare su PAYBACK.it/Black per scoprire se il codice è vincente! I premi in palio sono complessivamente 30.000.000 di punti, in diversi tagli, che possono essere convertiti in buoni sconto fino a 50€ da usare per ottenere sconti alla cassa presso partner come ad esempio Carrefour, Esso, Mondadori, Bricofer, Grand Vision.

In più, se durante le BLACK WEEKS si effettua un acquisto presso uno dei siti partner dello Shop Online, al primo acquisto, si ottiene un codice di gioco, via email. Un’occasione in più per vincere uno dei migliaia di buoni sconto in palio!

Grazie a PAYBACK e ai suoi numerosi partner è facile premiarsi. Con le BLACK WEEKS lo è ancora di più. Iniziare ad accumulare punti per risparmiare sui futuri acquisti o per ottenere premi è davvero molto semplice. La carta fedeltà PAYBACK può essere richiesta online, attraverso l’app dedicata o nei negozi dei partner ed è gratuita.

Per accumulare punti con i Partner dello Shop Online, gli utenti dovranno accedere alla sezione “Partner Shop Online” del sito PAYBACK, scegliere tra uno dei tanti Partner inserire il numero della propria carta fedeltà o autenticarsi sull’App di PAYBACK e poi proseguire con il proprio shopping. I punti accumulati a fronte dei predetti acquisti saranno accreditati, di norma, entro 48 ore dall’acquisto e potranno essere utilizzati dopo 10 settimane dall’accredito per richiedere i premi del catalogo o sconti in cassa.

Info e Regolamento su PAYBACK.it.