Samsung presenta The Frame 2018

Antonino Caffo,

Sono tre le nuove versioni del The Frame, il televisore di Samsung che si mischia tra l’arredo domestico, quasi fosse un quadro. L’edizione rinnovata è disponibile nelle misure da 43″, 49″ e 55″, con una serie di novità niente male per quello che è oramai diventato un oggetto cult.

Partendo dalla ridefinizione degli spazi, Samsung è riuscita a migliorare un prodotto già unico nel suo genere, restituendo un televisore che, anche quando non usato, assume un senso tutto particolare. In che modo? Beh, per chi non lo sapesse, peculiarità della gamma The Frame è la possibilità di visualizzare, come se fossero veri e reali, i quadri delle più grande opere al mondo, scaricandoli direttamente da uno store della compagnia. In questo modo, si può aggiungere un tocco di classe all’arredamento, adattando il TV a stili e momenti differenti.

Come è fatto

The Frame 2018 è dotato di uno schermo UHD 4K con tecnologia HDR10+ e, come la linea di TV QLED di Samsung, include funzionalità intelligenti che rendono molto facile e veloce configurare apparecchio e contenuti. Abbiamo già parlato dello store di quadri, ovvero Samsung Art Store, che ospita una collezione in continua crescita di opere d’arte e fotografie appartenenti a musei, gallerie e artisti tra i più importanti a livello mondiale. Sono oggi oltre 800 quelle disponibili, tra cui anche lavori realizzati ad hoc per il The Frame. Sono oltre 24 le nuove opere, tra cui quelle del Botticelle, conservate presso le Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Caratteristica del modello è anche la funzione Easy Set Up, con cui trasferire dati dal proprio telefono al televisore via Bluetooth a basso consumo (BLE), senza dover ricordare o digitare nuovamente la password. Inoltre, il menu Smart Hub consente di navigare in modo intuitivo tra i servizi di streaming, con la guida universale che propone trasmissioni persino personalizzate in base ai gusti degli spettatori.

E non è tutto: The Frame 2018 include anche S-Voice che permette di usare la propria voce per accedere ai programmi e agli altri oggetti connessi supportati, parte della piattaforma di Samsung SmartThings. Questi i prezzi del televisore: 1.199 euro per il 43 pollici, 1.499 euro per il 49 pollici, 1.799 euro per il 55 pollici e, solo online, 2.499 euro per il 65 pollici.