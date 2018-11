SAP ha acquisito Contextor SAS

Antonino Caffo,

SAP ha annunciato di aver acquisito Contextor SAS per potenziare l’automazione dei processi robotici (RPA) e le capacità di apprendimento automatico. La società, leader nel campo dello sviluppo di software aziendale, ha dichiarato che la mossa aiuterà ad espandere il portafoglio Leonardo Machine Learning, un ecosistema di innovazione digitale che permette di integrare le tecnologie emergenti in tanti ambiti di business. Parliamo della AI, del machine learning ma anche di blockchain e analisi avanzata dei dati, paradigmi che si stanno ponendo sempre più come fondamentali all’interno di un mercato di business che necessita di estrapolare molto più valore dai dati, per costruire ambienti smart concreti e funzionali.

Con sede a Orsay, in Francia, Contextor SAS è una piccola compagnia che nel tempo si è concentrata sui processi robotici e sull’automazione. L’organizzazione si propone di semplificare lo svolgimento, sui posti di lavoro, di attività ripetitive. In che modo? Con i software, ovviamente, ma anche i robot. Ad oggi, ha implementato più di 100 mila macchine che lavorano presso i clienti, non per sostituire i vecchi dipendenti ma per permettere a questi di dedicarsi a compiti più elevati.

Commentando l’acquisizione, Markus Noga, Responsabile del Machine Learning di SAP, ha dichiarato:

Con l’RPA intelligente accelerato da Contextor, saremo in grado di raggiungere un più alto livello di automazione da offrire alle aziende. L’operazione è un grande passo verso l’orchestrazione dell’automazione dei processi e aiuterà SAP a introdurre funzionalità RPA in tante applicazioni, in primo luogo in SAP S/4HANA.

Il gigante tedesco ha sottolineato che le prime implementazioni vi saranno a metà 2019, con altri progetti seguenti nei mesi successivi. All’inizio di novembre, SAP aveva annunciato l’acquisto di Qualtrics, una società statunitense specializzata nel monitoraggio del sentiment dei consumatori online.