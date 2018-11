Summit 2, smartwatch per chi è sempre in viaggio

Filippo Vendrame,

Summit 2 è lo smartwatch di Montblanc ideale per chi viaggia molto, un compagno fedele sempre al polso, che aiuta le persone a gestire i loro trasferimenti, minimizzando anche il jet lag per arrivare sempre in perfetta forma all’appuntamento. Tutto questo è possibile grazie ad un ecosistema di applicazioni pensate esplicitamente per i professionisti e gli uomini d’affari che sono soliti prendere spesso l’aereo e viaggiare in tutto il mondo.

Summit 2, un perfetto compagno di viaggio

Prendere un aereo è ancora più facile indossando questo smartwatch. Grazie alla presenza di Google Assistant, infatti, gli utenti potranno ricevere assistenza personalizzata come lo stato del proprio volo o le prossime prenotazioni. Potranno, inoltre, utilizzare il microfono dell’orologio, per chiedere aiuto o ricevere indicazioni stradali.

Nessun problema anche in caso di viaggio lungo. Disattivando le funzionalità smartwatch del Summit 2, l’autonomia può essere estesa sino a 5-7 giorni. E se durante il viaggio non si ha il tempo di estrarre lo smartphone dalla tasca, lo smartwatch permette non solamente di poter visionare tutte le notifiche arrivate sul telefono ma anche di rispondere utilizzando le risposte integrate, oppure sfruttando la dettatura vocale o la mini tastiera integrata. Summit 2 aiuta anche i viaggiatori a risolvere i problemi di jet lag. L’applicazione integrata “Timeshifter” monitora l’andamento del sonno del viaggiatore, il cronotipo e il piano di volo, per fornire consigli personalizzati per risolvere il problema del jet lag. Trattasi di un sistema utilizzato anche da astronauti e atleti e basato sulle ultime ricerche sul sonno e sulla neuroscienza circadiana.

Summit 2, inoltre, dispone dell’applicazione “Travel Info” che fornisce indicazione di viaggio a livello locale. Lo smartwatch aiuta anche il dialogo con le persone che parlano un’altra lingua grazie al traduttore vocale integrato. Infine, i pagamenti non sono mai un problema grazie a Google Pay che permette di fare acquisti senza utilizzare i contanti.

Summit 2, lusso e tecnologia sempre al polso

Summit 2 non è solamente un ottimo compagno di viaggio perché è anche uno smartwatch elegante e ricco di tecnologia, in grado di permettere alle persone di distinguersi.

Trattasi, infatti, di uno smartwatch di lusso che Montblanc ha progettato ispirandosi al design di alcuni dei suoi prodotti più iconici come quelli della collezione 1858 o i modelli Bohème Date e Classic. Le persone che acquisteranno questo “gioiello da polso” potranno scegliere tra diverse finiture della cassa, acciaio nero DLC, acciaio inossidabile, acciaio bicolor e titanio Grado 2, oltre a poter optare tra ben 11 cinturini differenti tutti intercambiabili. Inoltre, la cassa da 42mm si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Un prodotto elegante, di prestigio ma anche estremamente avanzato. Summit 2, infatti, è il primo smartwatch di lusso ad adottare la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100, pensata esplicitamente per esaltare le prestazioni e l’autonomia degli indossabili.

Summit 2 si caratterizza anche per un luminoso display circolare AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390X390 pixel. Leggere l’ora e tutte le informazioni sarà molto facile. Oltre al potente processore, Montblanc ha inserito anche 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

Non mancano nemmeno sensori e supporti come il WiFi, il GPS, l’NFC, il Bluetooth, il barometro e il sensore per il battito cardiaco. Il sistema operativo è Wear OS di Google e questo significa poter accedere anche all’ecosistema di applicazioni sviluppate appositamente per questa piattaforma.

Infine, grazie al configuratore incorporato dello schermo, sono possibili più di mille combinazioni di stili grazie alla personalizzazione degli indicatori, dello sfondo, delle lancette e delle complicazioni.