Xiaomi apre lo store online con sconti Black Friday

Luca Colantuoni,

A partire dalle 14:00 di oggi è possibile acquistare i dispositivi del produttore cinese direttamente sullo store online. Xiaomi è in Italia da fine maggio, ma finora era necessario recarsi nei negozi fisici oppure sfruttare i siti di e-commerce esterni, tra cui Amazon. L’apertura coincide con la settimana del Black Friday, quindi sarà possibile trovare diverse offerte dal 23 al 26 novembre.

Gli smartphone Xiaomi hanno riscontrato un grande successo in appena sei mesi dal debutto italiano. Secondo i dati di Canalys, relativi al terzo trimestre 2018, il produttore cinese ha raggiunto il quarto posto in termini di unità spedite. L’arrivo di Mi.com evidenzia l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato italiano e dei propri Mi Fan. Ciò si concretizza con il pacchetto completo del modello di business “triathlon” che include Hardware, Servizi Internet e New Retail. Gli utenti italiani possono acquistare i prodotti Xiaomi in modo facile e diretto, usufruendo di una garanzia completa post-vendita e di un servizio di assistenza 24/7.

Per festeggiare il lancio della piattaforma di e-commerce, Xiaomi ha annunciato sconti e promozioni per sei smartphone, in vigore dal 23 al 26 novembre durante il Black Friday e il Cyber Monday. A partire dalle 12:00 del 23 novembre saranno disponibili coupon da 50 euro che potranno essere utilizzati per ordini superiori a 100 euro (sono esclusi i prodotti già scontati).

Xiaomi Mi A2 (a partire da 249 euro invece di 299,90 euro): schermo da 5,99 pollici (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 660, 3/4/6 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, fotocamere posteriori da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, batteria da 3.010 mAh.

