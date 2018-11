Black Friday, le migliori cuffie in promozione

Antonino Caffo,

Il Black Friday, inteso come settimana di sconti su Amazon, entra nel vivo. Pian piano che ci avviciniamo al venerdì di super promozioni, cerchiamo di fare il punto su quanto di interessante offre la piattaforma di e-commerce per eccellenza. Oggi ci concentriamo sulle cuffie, di ogni dimensione e tipo, in fasce di prezzo differenti e ognuna con la sua peculiarità.

C’è quella per il videogiocatore incallito, che permette di ascoltare l’audio delle chat ben definito e senza confondersi con gli ambienti di gioco, oppure il modello di alta fedeltà, costruito con un’attenzione particolare ai materiali; ma anche l’esemplare per l’ufficio, ottimo per call e videochiamate da ogni parte del mondo.

Ma il trend del momento è un altro: gli auricolari senza filo per i quali hanno fatto scuola le AirPods. Ci hanno provato in tanti ad imitarli, qualcuno con un certo successo, mentre altri hanno ripiegato sulle versioni con cavo degli in-ear classici, forse troppo old-style ma ancora dannatamente comodi. Insomma, la scelta è ampia e qui sotto ci sono i nostri consigli.

I grandi padiglioni

Jabra Evolve 75 (206,99 euro): Perfette per la Unified Communication, queste cuffie del marchio leader tra i professionisti, Jabra, hanno altoparlanti di alta qualità, permettono chiamate in audio HD + ANC, si connettono via cavo o Bluetooth e integrano anche una spia che indica a chi ci sta intorno se siamo liberi o occupati in una conversazione.

(206,99 euro): Perfette per la Unified Communication, queste cuffie del marchio leader tra i professionisti, Jabra, hanno altoparlanti di alta qualità, permettono chiamate in audio HD + ANC, si connettono via cavo o Bluetooth e integrano anche una spia che indica a chi ci sta intorno se siamo liberi o occupati in una conversazione. Sony MDR-1AM2 (239 euro): Un prodotto d’eccezione in casa Sony, un dispositivo con diaframma PCL rivestito in alluminio, ampia risposta in frequenza per una gamma audio completa, cavo con connessione bilanciata in rame privo di ossigeno, rivestimento in argento e resa sonora che promette bassi potenti grazie al controllo della risposta ritmica.

(239 euro): Un prodotto d’eccezione in casa Sony, un dispositivo con diaframma PCL rivestito in alluminio, ampia risposta in frequenza per una gamma audio completa, cavo con connessione bilanciata in rame privo di ossigeno, rivestimento in argento e resa sonora che promette bassi potenti grazie al controllo della risposta ritmica. House of Marley Positive Vibration 2 (34,99 euro): Dall’azienda fondata dai famigliari di Bob Marley, la nuova generazione di Positive Vibration, che guarda all’eccellenza sonora (driver da 50 mm) ma anche ai materiali di costruzione ecologici. Il rivestimento è infatti in legno e il rivestimento in tessuto rewind e alluminio riciclabile. One Love.

Il gaming

SteelSeries Arctis 7 (119,99 euro): Concepite per il gioco hanno la connessione a 2,4 G che offre un audio wireless di qualità senza perdita di dati e con una bassa latenza. Per le chat vocali, ha il microfono ClearCast, certificato Discord, che fornisce una qualità vocale con cancellazione del rumore di fondo. Per un’esperienza completamente immersiva c’è poi l’opzione surround DTS Headphone:X v2.0 di nuova generazione.

Trust Vega (16,34 euro): Una scelta basilare sia per svago che lavoro o gioco. Le Trust Vega hanno un morbido archetto regolabile imbottito e padiglioni auricolari soffici di dimensioni quasi più grandi del normale per offrire un comfort senza compromessi.

(16,34 euro): Una scelta basilare sia per svago che lavoro o gioco. Le Trust Vega hanno un morbido archetto regolabile imbottito e padiglioni auricolari soffici di dimensioni quasi più grandi del normale per offrire un comfort senza compromessi. Razer Kraken Pro V2 (64,99 euro): Chi vuole di più può certamente concentrarsi su Razer, nome di spicco nel panorama videoludico. Le Kraken Pro V2 sono dotate di driver più grandi rispetto alle precedenti per offrire un suono più completo e ricco. Realizzata in alluminio di bauxite, l’intera struttura è leggera, flessibile e resistente.

Gli auricolari wireless

Motorola Stream Sport (69,34 euro): Si tratta di auricolari stereo che promettono bassi profondi anche durante lo sport e l’allenamento, grazie a 3 cuscinetti in gel. Possono interfacciarsi con Alexa, Siri e Google Now e vanno avanti fino a 6 ore di riproduzione con la custodia con funzione di ricarica. Ovviamente c’è un microfono integrato per chiamate telefoniche.

(69,34 euro): Si tratta di auricolari stereo che promettono bassi profondi anche durante lo sport e l’allenamento, grazie a 3 cuscinetti in gel. Possono interfacciarsi con Alexa, Siri e Google Now e vanno avanti fino a 6 ore di riproduzione con la custodia con funzione di ricarica. Ovviamente c’è un microfono integrato per chiamate telefoniche. Bose SoundSport (189 euro): Questi sono auricolari resistenti al sudore e agli agenti atmosferici (certificazione IPX4), con tre diversi inserti StayHear+ Sport e progettati per comfort e stabilità. Durano fino a 5 ore di utilizzo per ricarica, 10 ore aggiuntive con la custodia ad-hoc e, con l’apposita funzione dell’App Bose Connect, possono essere ritrovati emettendo suoni, nel caso di uno smarrimento.

(189 euro): Questi sono auricolari resistenti al sudore e agli agenti atmosferici (certificazione IPX4), con tre diversi inserti StayHear+ Sport e progettati per comfort e stabilità. Durano fino a 5 ore di utilizzo per ricarica, 10 ore aggiuntive con la custodia ad-hoc e, con l’apposita funzione dell’App Bose Connect, possono essere ritrovati emettendo suoni, nel caso di uno smarrimento. Gear IconX (140,45): La risposta di Samsung ad Apple è in un paio di auricolari molti piccoli e comodi da indossare ma forse dall’autonomia minore. Però hanno qualche chicca in più: memoria interna da 4 GB, cardiofrequenzimetro, accelerometro, touch capacitivo. Questa è la versione 2018.