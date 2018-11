Black Friday Amazon, fitness tracker in sconto

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per gli amanti dello sport di acquistare fitness tracker o activity tracker per monitorare le proprie attività sportive. Grazie agli sconti su alcuni dei migliori prodotti di questo settore, chi fa molto sport potrà trovare l’occasione giusta per portarsi a casa un nuovo indossabile per il fitness risparmiando cifre interessanti.

Scegliere un fitness tracker o un activity tracker non è semplice in quanto ce ne sono di molti tipi, tutti pensati per specifiche categorie di sportivi. Ci sono quelli semplicemente adatti a monitorare l’attività fisica di base delle persone, mentre altri possono tenere sotto controllo tutti i parametri fisici mentre registrano le attività sportive. Quando si sceglie un indossabile per lo sport, dunque, è sempre bene prestare attenzione alla dotazione di sensori ed alle funzionalità software per individuare il prodotto che meglio si addice alle proprie necessità.

Fitness Tracker / Activity Tracker

Trattasi di indossabili perfetti per monitorare non solo le sessioni di sport ma anche la quantità del movimento giornaliero oltre che analizzare la qualità del riposo notturno.

Fitbit Charge 2 : (89,90 euro) fitness tracker che monitora il battito cardiaco continuamente dal polso e tiene sotto controllo le calorie bruciate per avere un quadro più completo della propria salute. Questo indossabile monitora automaticamente la durata e la regolarità del sonno. Disponile in più colori ed in diverse misure.

: (89,90 euro) fitness tracker che monitora il battito cardiaco continuamente dal polso e tiene sotto controllo le calorie bruciate per avere un quadro più completo della propria salute. Questo indossabile monitora automaticamente la durata e la regolarità del sonno. Disponile in più colori ed in diverse misure. Garmin Vivosmart 4 : (119 euro) fitness tracker con schermo touch, rilevamento attività Move IQ, misurazione della frequenza cardiaca al polso, misurazione del livello di stress e notifiche smart. Disponibile in più colori.

: (119 euro) fitness tracker con schermo touch, rilevamento attività Move IQ, misurazione della frequenza cardiaca al polso, misurazione del livello di stress e notifiche smart. Disponibile in più colori. Polar A370 : (122,90 euro) activity tracker che rileva la frequenza cardiaca dal polso in modo continuo attivandosi automaticamente ad intervalli regolari; a fine giornata offre una panoramica completa di frequenza cardiaca, attività e calorie. Indica velocità e distanza tramite il GPS dello smartphone durante gli allenamenti outdoor e tramite l’accelerometro per gli allenamenti di corsa indoor. Disponibile in più colori.

: (122,90 euro) activity tracker che rileva la frequenza cardiaca dal polso in modo continuo attivandosi automaticamente ad intervalli regolari; a fine giornata offre una panoramica completa di frequenza cardiaca, attività e calorie. Indica velocità e distanza tramite il GPS dello smartphone durante gli allenamenti outdoor e tramite l’accelerometro per gli allenamenti di corsa indoor. Disponibile in più colori. Nokia Steel HR : (125 euro) orologio ibrido con funzioni dedicate al fitness: monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio dell’attività e monitoraggio del sonno.

: (125 euro) orologio ibrido con funzioni dedicate al fitness: monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio dell’attività e monitoraggio del sonno. Suunto Spartan Ultra All : (369,90 euro) orologio per sportivi. Offre calorie, passi, riposo, corse, intervalli, pianificazione dell’allenamento, tempi di riposo e recupero.

: (369,90 euro) orologio per sportivi. Offre calorie, passi, riposo, corse, intervalli, pianificazione dell’allenamento, tempi di riposo e recupero. Suunto Spartan Ultra: (329,90 euro) indossabile per gli sportivi. Misura frequenza cardiaca (Precisione ECG), calorie e passi.