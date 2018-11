Black Friday Amazon: l’universo audio

Marco Grigis,

Continua la settimana degli sconti promozionali di Amazon, in vista del tanto atteso Black Friday di venerdì. E, per le giornate in corso, sono diverse le offerte per gli amanti della musica, soprattutto per coloro che desiderano rinnovare il salotto con un’esperienza audio più ricca e soddisfacente.

L’appello è soprattutto rivolto a coloro che sono alla ricerca di una soundbar, o di un sistema multicanale con subwoofer, per trasformare il classico divano in una poltroncina da cinema, con effetti sonori mai sentiti prima in ambiente domestico. Sono proprio queste le categorie maggiormente in evidenza oggi, sebbene non manchino delle piccole incursioni fra i riproduttori musicali, gli strumenti e molto altro ancora.

Partendo proprio da sistemi audio per la casa, soundbar e affini, la settimana del Black Friday Amazon in queste ore propone:

Yamaha YAS-105 Sistema Surround Frontale (149.99 euro): bassi profondi per una riproduzione musicale senza pari, include delle funzioni wireless per lo streaming intradomestico con i dispositivi da tasca, come tablet e smartphone;

(149.99 euro): bassi profondi per una riproduzione musicale senza pari, include delle funzioni wireless per lo streaming intradomestico con i dispositivi da tasca, come tablet e smartphone; Yamaha MusicCast BAR 400 YAS-408 Soundbar e Subwoofer (716.39): la soluzione ideale per chi fosse alla ricerca di una proposta Dolby Surround, grazie all’abbinamento tra una soundbar e un potente subwoofer. Compatibile anche con lo streaming intradomestico tramite dispositivi mobile, in particolare iOS dato il supporto ad AirPlay, garantisce il massimo della qualità sonora;

(716.39): la soluzione ideale per chi fosse alla ricerca di una proposta Dolby Surround, grazie all’abbinamento tra una soundbar e un potente subwoofer. Compatibile anche con lo streaming intradomestico tramite dispositivi mobile, in particolare iOS dato il supporto ad AirPlay, garantisce il massimo della qualità sonora; Sony HT-CT390 Soundbar a 2.1 Canali (169 euro): una potente proposta, dal carattere volutamente “cinematografico”, per godersi al meglio musica e parlato, grazie ai 300 W di potenza.

Passando invece a dispositivi più portatili, si possono segnalare un paio di proposte interessanti:

Victure Registratore Vocale Digitale (23.19 euro): un dispositivo digitale per la registrazione vocale, utile ad esempio per gli studenti durante le lezioni, che incorpora tuttavia comode funzioni USB e un efficiente lettore MP3;

(23.19 euro): un dispositivo digitale per la registrazione vocale, utile ad esempio per gli studenti durante le lezioni, che incorpora tuttavia comode funzioni USB e un efficiente lettore MP3; Sony NWA45N Lettore Walkman (129 euro): per i nostalgici dei riproduttori musicali portatili, sempre più rimpiazzati dagli smartphone, una soluzione versatile e touchscreen, con tanto di sistema di cancellazione del rumore;

(129 euro): per i nostalgici dei riproduttori musicali portatili, sempre più rimpiazzati dagli smartphone, una soluzione versatile e touchscreen, con tanto di sistema di cancellazione del rumore; Sony SRS-XB31 Altoparlante Wireless Portatile (94.99 euro): resistente all’acqua, compatibile con NFC e con una batteria da 24 ore, questo speaker è l’ideale per portare ovunque la propria musica.

Si ricorda come i prodotti potrebbero essere soggetti a variazioni sia nei prezzi che nelle disponibilità.