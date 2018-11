Black Friday Amazon, videogiochi Switch in offerta

Marco Locatelli,

Terza giornata della settimana del Black Friday su Amazon che entrerà – ovviamente – nel vivo venerdì 23 novembre e si concluderà domenica 25 (e non dimentichiamoci il Cyber Monday del 26). Dopo aver visto le migliori offerte sul fronte PlayStation 4 e poi Xbox One, ora non resta che proporvi i titoli scontati su Amazon per Nintedo Switch.

In primis vi segnaliamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il validissimo action-adventure (no, Zelda non è un gioco di ruolo vero e proprio anche se la profondità non manca) che vi permetterà di vivere un’avventura epica e davvero selvaggia. Prezzo: 49,99 euro.

Stesso prezzo (44,99 euro) per il sempreverde Mario Kart che su Switch si chiama Mario Kart 8 Deluxe

. Nome diverso, ma stessa divertentissima formula per un titolo di guida action-arcade che ha fatto divertire almeno due generazione di videogiocatori.

Sconti anche per Super Mario Odyssey, ultimo capitolo della serie mariesca e capace di offrire un’avventura open world (a 15 anni dall’ultimo titolo della saga con questo tipo di struttura) a tutto tondo, ritmata, colorata, piena di contenuti (e stelle ops…Lune da conquistare) e sempre super divertente. Il prezzo? 44,99 euro. Sempre sul fronte Mario, interessante l’offerta per Mario Tennis Aces, un must have per gli amanti di questo sport e del baffuto idraulico con racchetta e polo.

In vista delle festività natalizie, se volete fare un bel regalo ai vostri figli ecco un apparecchio che non può di certo mancare in una casa di veri appassionati: Nintendo Labo, una serie di aggeggi di cartone che ci si può divertire a costruire trasformando Switch in un piccolo pianoforte, in una canna da pesca e tanto altro ancora. Adatto ai piccini, ma, perché no, anche a mamma e papà che possono divertirsi in compagnia dei loro figlioletti. Su Amazon troviamo il Kit Robot a 54,98 euro, il Kit Assortito

a 49,98 euro e il Kit Veicoli, sempre a 49,98 euro.