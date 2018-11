Black Friday di Blizzard: tutte le offerte

Marco Locatelli,

Sono iniziate le offerte del Black Friday di Blizzard con sconti su giochi Blizzard e Activision per PC. Anche sul Blizzard Gear Store ci saranno gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, con offerte speciali giornaliere e sconti fino al 75% su prodotti selezionati, da oggi fino alle 19 dell’1 dicembre.

Overwatch torna con la Free Trial a partire da oggi fino al 26 novembre. Tutti i 29 eroi, compresa la nuova fuorilegge della Deadlock Gang, Ashe, saranno giocabili. È possibile esplorare le 26 mappe in diverse modalità, tra cui Partita rapida, Partite personalizzate e Arcade, per scoprire di persona tutto ciò che Overwatch ha da offrire. Ulteriori dettagli disponibili su www.tryoverwatch.com.

L’Edizione standard di Overwatch è invece disponibile a 14,99 € e la Legendary Edition a 24,99 €. È possibile anche aggiornare l’Edizione standard alla Legendary Edition con 10 €. Le offerte su Overwatch terminano giovedì 29 novembre alle 09:00.

Battle.net presenta i saldi del Black Friday sui giochi Blizzard e Activision. Da oggi fino alle 23:59 CET del 26 novembre, risparmia su questi giochi e pacchetti di giochi:

World of Warcraft – Non c’è momento migliore di questo per avventurarsi su Azeroth con uno sconto di 10 € sull’ultima espansione di World of Warcraft: Battle for Azeroth. Si può risparmiare sull’acquisto dell’Edizione standard o dell’Edizione digitale deluxe, oltre che sull’Edizione standard e l’Edizione digitale deluxe della Complete Collection. Gli sconti sono validi fino alle 18:00 del 27 novembre; gli sconti su Overwatch sono disponibili fino alle 09:00 del 29 novembre. Controlla sul negozio Battle.net per ulteriori dettagli.

Non c’è momento migliore di questo per avventurarsi su Azeroth con uno sconto di 10 € sull’ultima espansione di World of Warcraft: Battle for Azeroth. Si può risparmiare sull’acquisto dell’Edizione standard o dell’Edizione digitale deluxe, oltre che sull’Edizione standard e l’Edizione digitale deluxe della Complete Collection. Gli sconti sono validi fino alle 18:00 del 27 novembre; gli sconti su Overwatch sono disponibili fino alle 09:00 del 29 novembre. Controlla sul negozio Battle.net per ulteriori dettagli. Call of Duty: Black Ops 4 su PC – Fino al 20% di sconto sul gioco base, sulla Digital Deluxe e sulla Digital Deluxe Enhanced.

su PC – Fino al 20% di sconto sul gioco base, sulla Digital Deluxe e sulla Digital Deluxe Enhanced. Destiny 2 : Rinnegati per PC – Fino al 35% di sconto su gioco base, gioco base + Pass annuale, Digital Deluxe, Collezione completa e Collezione leggendaria.

: Rinnegati per PC – Fino al 35% di sconto su gioco base, gioco base + Pass annuale, Digital Deluxe, Collezione completa e Collezione leggendaria. Diablo III – Il gioco base e gli aggiornamenti ora sono in saldo, inclusi Reaper of Souls a soli 9,99 €, Battle Chest a soli 14,99 € e Ascesa del Negromante a soli 7,49 €.

StarCraft: Remastered e StarCraft II – StarCraft: Remastered a soli 7,49 €, StarCraft II: Edizione Campagne a soli 19,99 €, gli Annunciatori di StarCraft II a soli 2,49 € e i Comandanti di StarCraft II a soli 3,74 €.

– StarCraft: Remastered a soli 7,49 €, StarCraft II: Edizione Campagne a soli 19,99 €, gli Annunciatori di StarCraft II a soli 2,49 € e i Comandanti di StarCraft II a soli 3,74 €. Heroes of the Storm – Lanciati nel Nexus risparmiando fino al 33% sui Potenziamenti. Questi sconti sono disponibili solo nel negozio di gioco.

– Lanciati nel Nexus risparmiando fino al 33% sui Potenziamenti. Questi sconti sono disponibili solo nel negozio di gioco. Biglietto virtuale BlizzCon 2018 – La BlizzCon è finita, ma è possibile ottenere il biglietto virtuale e tutti gli oggetti bonus di gioco al prezzo scontato di 24,99 €. Tutti i contenuti video esclusivi della BlizzCon sono ancora inclusi.

N.B. Gli sconti per World of Warcraft sono disponibili fino alle 18:00 CET del 27 novembre; gli sconti su Overwatch sono disponibili fino alle 09:00 CET del 29 novembre.Vai sul negozio di Battle.net per ulteriori dettagli.