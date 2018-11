Black Friday HTC, sconti sugli smartphone

Filippo Vendrame,

Il Black Friday arriva anche in casa HTC. Il costruttore, infatti, ha annunciato che venerdì 23 novembre, ricorrenza del venerdì nero dello shopping, proporrà una serie di sconti su alcuni dei suoi più famosi smartphone. La promozione, però, non sarà aperta a tutti ma solamente a chi si iscriverà all’HTC Club attraverso una veloce registrazione gratuita che potrà essere fatta in un qualsiasi momento, anche il 23 novembre stesso.

Gli sconti partiranno esattamente alle ore 9 del 23 novembre e riguarderanno gli smartphone HTC Desire 12+ (206,10 euro), HTC U11 (413,10 euro), HTC U11+ (499 euro) e HTC U12+ (629,10 euro). Chi acquisterà durante la promozione del Black Friday gli smartphone HTC U11 e HTC U11+ riceverà in regalo anche gli auricolari JBL del valore di 120 euro. Gli sconti sugli smartphone si intendono validi solamente sino ad esaurimento scorte ed unicamente all’interno dell’eShop ufficiale di HTC. Da evidenziare che chi si iscriverà all’HTC Club potrà partecipare all’estrazione di un HTC U12+ e di un HTC U12 Life.

L’iscrizione a questo servizio dell’azienda permetterà alle persone di ricevere email su tutte le novità e promozioni del brand. Maggiori informazioni sul Black Friday di HTC direttamente all’interno del suo sito ufficiale. In definitiva una promozione per il venerdì nero dello shopping molto interessante che permetterà di poter approfittare di importanti sconti su alcuni smartphone molto gettonati.

Il suggerimento è quello di preparare la carta di credito per non perdere nessuna opportunità di risparmiare cifre interessanti. Il 23 novembre sarà anche possibile scoprire se HTC deciderà di offrire qualche altra sorpresa per i suoi molti clienti mettendo in promozione ulteriori prodotti.