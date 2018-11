Black Friday TIM, sconti e regali per i clienti

Filippo Vendrame,

Anche TIM intende festeggiare la ricorrenza del Black Friday con alcune promozioni ad hoc pensate per i suoi clienti. Nello specifico, sino al prossimo 25 di novembre, l’operatore lancerà una serie di sconti sull’acquisto di alcuni prodotti oltre alla possibilità di poter ottenere alcuni interessanti bonus. Più nello specifico, i clienti di TIM potranno acquistare in sconto, anche a rate, prodotti come smartphone, modem, cordless ed altro.

Per esempio, tra gli smartphone in sconto per il Black Friday si menzionano il Huawei P20 acquistabile a 10 euro al mese per 30 mesi con zero euro di anticipo, oppure il Huawei P20 Pro acquistabile a 15 euro al mese per 30 mesi con zero euro di anticipo. Inoltre, il Huawei P20 Lite potrà essere acquistato a 299,99 euro al posto di 399,99 euro. Da evidenziare anche il Samsung Galaxy A7 a 299,99 euro al posto di 349,99 euro ed il Samsung Galaxy A6+ a 259,99 euro al posto di 309,99 euro. TIM mette in saldo, per il Black Friday, anche una serie di modem come il FRITZ!Box AVM 7590 a 249,99 euro.

Per quanto concerne, invece, i bonus, tutti i clienti consumer iscritti al programma fedeltà TIM Party potranno richiedere la promozione “Giga illimitati per 1 mese” Questo bonus molto interessante potrà essere richiesto solamente dai primi 100 mila utenti di TIM entro e non oltre il 23 di novembre.

Inoltre, i clienti TIM sempre iscritti al programma fedeltà TIM Party, potranno richiedere quattro voucher cinema 2×1, ognuno dei quali da diritto a 2 ingressi al cinema al costo di 1 solo biglietto. Non mancano, infine, anche sconti per le offerte di rete fissa.

Un Black Friday interessante per TIM che punta a premiare i suoi clienti più fedeli con alcune promozioni. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.