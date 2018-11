Fortnite, torneo online per tutti: in palio 1 mln

Marco Locatelli,

Ora che Epic Games è riuscita a aggiustare il tiro nel suo sistema dei tornei online di Fortnite (non ancora perfetto), arrivano montepremi decisamente più alti. La software house sta infatti per lanciare il torneo Winter Royale aperto a tutti e che offre al vincitore una cifra monstre: 1 milioni di dollari.

Chiunque vivesse in Nord America ed Europa può qualificarsi eccellendo nelle sessioni di eventi durante i giorni di qualifica del 24 novembre e 25 novembre. Superati questi ultimi, sarà possibile giocare nelle finali della rispetta regione di appartenenza: a partire dal 30 novembre per l’Europa e dall’11 dicembre per il Nord America

I migliori giocatori di ogni regione di Europa e America del Nord – fanno sapere da Epic Games – verranno verificati, e coloro che saranno definiti idonei verranno invitati a partecipare alle finali del Winter Royale nella loro regione. Questo torneo è limitato ai soli giocatori residenti in Europa e in America del Nord, ma in futuro intendiamo creare tornei simili anche in altre regioni.

Epic Games ha inoltre pianificato delle piccole coppe chiamate “Pop-Up Cups” che serviranno da test per ritoccare il torneo. La società ha accantonato una cifra pari a ben 100 milioni di dollari per i tornei eSport, quindi è probabile che in futuro su Fortnite ci saranno altre competizioni con montepremi milionari. Che però i tornei funzionino bene, beh, questo lo dirà solo il “campo”.

Epic Games non ha avuto un inizio facile con i suoi tornei eSport online, con diversi problemi di natura tecnica come, ad esempio, il matchmaking. Tuttavia le cose sono poi migliorate in seguito, ed eventi come questo Winter Royale possono servire per continuare a foraggiare il grande momento di questo titolo (anche usl lato competitivo) diventato un vero e proprio fenomeno, soprattutto tra i giovanissimi.