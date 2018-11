Honor 10 Lite, notch a goccia e colori sgargianti

Luca Colantuoni,

Come annunciato qualche giorno fa, il produttore cinese ha svelato il nuovo Honor 10 Lite. Lo smartphone eredita i colori sgargianti del “fratello maggiore” Honor 10, ma possiede varie differenze estetiche e ovviamente una dotazione hardware inferiore, essendo un modello di fascia medio-alta.

Honor 10 Lite possiede una cover in vetro con gradazioni cromatiche ottenute mediante un particolare processo produttivo. Quando la luce colpisce la superficie si notano variazioni di tonalità, visibili maggiormente con i colori blue e rosso. La parte posteriore ha un design simile a quello del View 10 Lite: doppia fotocamera in verticale nell’angolo superiore sinistro e lettore di impronte digitali al centro. Il notch è invece di tipo waterdrop (a goccia), come nel recente Honor 8X Max.

Lo schermo da 6,21 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 19.5:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 710, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Lo smartphone supporta anche la tecnologia GPU Turbo 2.0. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 24 megapixel. Non mancano le tradizionali funzionalità IA, tra cui riconoscimento automatico della scena, effetto bokeh e selfie.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e la batteria da 3.400 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.1.

Quattro i colori disponibili al lancio previsto per il 22 novembre in Cina: Midnight Black, White, Gradiant Blue e Gradiant Red. I prezzi sono 1.399 yuan (4GB+64GB), 1.699 yuan (6GB+64GB) e 1.899 yuan (6GB+128GB), corrispondenti a circa 180, 215 e 240 euro (tasse escluse), in base al cambio attuale.