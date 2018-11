LG ha cinque smartwatch nel cassetto

Antonino Caffo,

Anche se l’LG Watch W7 è arrivato solo di recente, la compagnia coreana potrebbe presto svelare qualche altro smartwatch. Svelati dal sito LetsGoDigital, LG avrebbe infatti registrato un totale di cinque nuovi brevetti, relativi ad altrettanti orologi, da lanciare (ma non è detto) nel corso dei prossimi mesi.

Pubblicati il ​​14 novembre, di quattro dei totali cinque dispositivi si conosce anche il nome: LG Iconic, LG Heritage Chronos, LG Maximizer e LG Fraction. La particolarità è che Heritage Chronos pare essere una variante ibrida, poiché il brevetto presenta lancette analogiche anche se l’immagine mostra anche un funzionamento digitale. Poi ci sono LG Fraction, che sembra uno smartwatch più convenzionale ed LG Maximizer, con un quadrante più grande rispetto ai precedenti. LG Iconic sembra un modello insolito, senza un classico schermo ma con una piccola sfera che si muove attorno al bordo, per agire come una seconda lancetta.

Infine, c’è un orologio indicato nel brevetto che non ha un nome e che, secondo LetsGoDigital, potrebbe essere chiamato LG Libre. Questo ha un display che mostra informazioni prettamente sportive, con un indicatore di passi, una bussola e la misurazione della temperatura. Ovviamente, trattandosi di brevetti, non prendiamo il rumors come un dato di fatto, ovvero non è detto che LG realizzerà davvero tutti gli esemplari.

Tuttavia, la notizia suggerisce che la compagnia sta lavorando attivamente su nuovi design, anche ibridi, per dare uno scossone a un mercato che ha sempre bisogno di novità per non sprofondare nei meandri di una massa che diventa nicchia.