NASA su Marte con InSight: diretta il 26 novembre

Candido Romano,

Nell’agosto di sei anni fa tutti erano in apprensione per il rover Curiosity della NASA, che atterrà con successo su Marte. Il prossimo 26 novembre 2018 sarà la volta del rover InSight, il cui atterraggio potrà essere visto in diretta streaming.

InSight sta per “Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport” ed è stato lanciato a bordo del razzo Atlas V lo scorso 5 maggio dalla rampa californiana di Vandenberg. L’orario di atterraggio è previsto in una regione vulcanica di Marte, Elysium Planitia, alle 21:00 ora italiana.

Saranno sei minuti e mezzo “di terrore”, il delicato atterraggio della sonda a causa dell’atmosfera rarefatta di Marte. Ci saranno tre momenti importanti: l’entrata nell’atmosfera a una velocità di 5,5 km al secondo, quando InSight comincerà a frenare con dei razzi in dotazione. Si aprirà poi il paracadute per aiutare il mezzo a frenare ancora. Infine ci sarà l’espulsione dello scudo termico per poi procedere col dispiegamento delle gambe che aiuteranno ad ammortizzare l’impatto.

Se andrà tutto bene comincerà ufficialmente una missione di due anni dedicati allo studio del sottosuolo marziano. Il lander ha la missione di registrare tutti i segni vitali del pianeta, dalla sua attività sismica alle temperature per comprendere quanto calore passa negli strati più interni.

Come seguire l’atterraggio su Marte di InSight in diretta

Tutto il mondo potrà vedere l’inizio di quest’avventura verso l’esplorazione delle profondità di Marte. Il 26 novembre è il giorno effettivo dell’atterraggio, ma già dal 21 novembre ci sarà la conferenza stampa, mentre nei gironi successivi anche altri aggiornamenti. Ecco il calendario completo.

Mercoledì 21 novembre

Ore 19:00 – Conferenza stampa con una panoramica sulla missione

Ore 20:00 – Conferenza stampa con le informazioni sulle missioni scientifiche

Domenica 25 novembre

Ore 19:00 – Conferenza stampa con un aggiornamento finale

Ore 22:00 – NASA Social: InSight team Q&A

Lunedì 26 novembre

Landing Day, interviste dal vivo con esperti per una copertura dalle 12:00 alle 16:00 ali

20:30 – 21:00: il commento dell’ atterraggio dal vivo sulla NASA TV

Conferenza stampa dopo l’atterraggio dalle 23:00