Windows 10 19H1, niente build per questa settimana

Filippo Vendrame,

Microsoft ha fatto sapere che questa settimana non rilascerà nuove build di sviluppo per Windows 10 19H1. Il motivo non è da ricercarsi in qualche bug bloccante ma piuttosto che in America giovedì si festeggia il Giorno del Ringraziamento che è un’importante festa nazionale. Il team di sviluppo della casa di Redmond si sta prendendo, dunque, un breve periodo di riposo. Questo significa che oggi, le nuove build sono rilasciate di mercoledì, gli Insider non riceveranno alcuna novità. Con buona approssimazione, il rilascio di nuove build di sviluppo di Windows 10 ripartirà la prossima settimana.

Tuttavia, Microsoft non ha fatto mancare comunque qualche novità dell’ultimo momento. La casa di Redmond ha fatto sapere che molto presto la sua app Sticky Notes potrà disporre del supporto alle immagini. Questo significa che le persone potranno creare note includendo delle foto. Questa novità arriverà molto presto nelle mani degli Insider. Contestualmente, il gigante del software ha anche rilasciato la versione Preview dell’SDK della build 18282 di Windows 10 19H1. Grazie a questo kit di sviluppo, gli sviluppatori potranno iniziare ad ottimizzare le loro app per poter funzionare correttamente anche all’interno del futuro aggiornamento funzionale di Windows 10.

Inoltre, Microsoft ha pure rilasciato la prima build di sviluppo di Windows Server 19H1 (18282). La casa di Redmond non ha voluto rilasciare un preciso change log di questa nuova build e quindi è molto difficile capire se ci sono delle importanti novità. Windows Server 19H1, così come Windows 10 19H1, arriverà nel corso della prossima primavera.

Tutte queste piccole novità mettono in evidenza come Microsoft stia lavorando sodo per migliorare tutte le sue piattaforme software per offrire agli utenti consumer o aziendali sempre la migliore esperienza di funzionamento possibile. Un lavoro che conferma la volontà dell’azienda di mettere al centro le esigenze delle persone.