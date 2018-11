Black Friday 2018, i migliori smartwatch su Amazon

Antonino Caffo,

Il mercato degli smartwatch non è mai esploso davvero. Se però c’è un minimo interesse su un particolare modello, il Black Friday 2018 di Amazon può essere un motivo valido per portarsene a casa uno.

Sono decine i modelli messi in promozione, alcuni forse sconosciuti, altri poco più che cinesate, ma anche sui big del settore risparmiare qualche decine di euro è possibile. Il grosso va agli orologi dedicati al fitness, ambito di utilizzo che più di altri ha permesso all’ambito smartwatch di guadagnare fette nel segmento dell’Internet delle Cose.

Del resto il motivo è semplice: laddove prima bisognava dotarsi di un apparecchio ad-hoc che monitorasse l’attività fisica, anche amatoriale, oggi possiamo sfruttare un oggetto polivalente, buono sia per lo sport che la quotidianità, vista la capacità di ricevere tutte le notifiche dallo smartphone e, in certi casi, di farne addirittura a meno. Ecco di seguito i modelli che vi segnaliamo e attualmente in sconto su Amazon.

Garmin Forerunner 235 (189 euro): Gli orologi sportivi sono raramente alla moda e sebbene il Forerunner 235 sia ancora inconfondibilmente un Garmin, è tra i tracker più belli in circolazione. È disponibile in tre combinazioni di colori: nero e blu ghiaccio, nero e rosso, nero e grigio. Monta uno schermo a colori con diametro di 1,23 pollici, dalla forma rotonda, nitido e facile da leggere e con abbastanza spazio per visualizzare fino a quattro statistiche su due aree personalizzabili. Non è touchscreen ma si comanda con cinque pulsanti laterali per navigare attraverso i menu dell’interfaccia.

Samsung Gear S3 Frontier (205 euro): Non il più recente orologio smart di Samsung ma quello più indicato per attività outdoor. Complice una ghiera rinforzata e un cinturino in silicone (che si può comunque cambiare), il Frontier può essere il compagno ideale per un utilizzo all’aria aperta, persino in montagna grazie all’altimetro e agli altri sensori di rilevazione. Il sistema operativo Tizen è aggiornato all’ultima versione, dunque le funzionalità principali restano le stesse dello smartwatch odierno.



Samsung Galaxy Watch Gold (274,99 euro): Il nuovo nato della famiglia di indossabili della coreana è un orologio con una diagonale leggermente rivista e ancora in due versioni: una più grande per un pubblico teoricamente maschile, una più piccola per le donne. Proprio quest'ultima gode di una colorazione particolarmente appetibile per le ragazze, Gold, con schermo da 1.2 pollici, costruzione impermeabile fino a 5 ATM, memoria interna da 4 GB, processore Dual Core e solita pletora di sensori.

Huawei Watch 2 (189 euro): lanciato ad aprile del 2017, il Watch numero 2 di Huawei si comporta ancora bene. Anzi, a differenza dell'ultimo modello che ha un sistema operativo proprietario, questo monta ancora Wear OS, dunque è aperto a tutte le possibilità di personalizzazione offerte da Android in miniatura. Peraltro, ha il GPS e c'è anche la variante con il 4G, sebbene in Italia le eSim siano ancora un grosso punto interrogativo sulle offerte degli operatori.