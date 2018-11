AMD presenta la scheda grafica Radeon RX 590

Antonino Caffo,

AMD ha svelato la nuova scheda grafica Radeon, nome in codice RX 590, che afferma offrire “incredibili esperienze di gioco”. Il prodotto è dedicato a giochi dalle alte richieste e anche oltre, spingendosi nei territori del VR e degli eSports.

La GPU è stata realizzata grazie a un processo a 12 nanometri e basata sull’architettura Polaris di AMD. In attesa di conoscere i concreti benchmark, effettuati al solito da servizi terzi, il salto generazionale dalla Radeon RX 580 dovrebbe essere evidente, in particolare nelle API che interessano le attività dei framework di DirectX 125 e Vulkan. Stando al produttore, la RX 590 offre fino al 20% in più di performance rispetto alla concorrenza di uguale fascia, ottimizzando prestazioni e consumi.

Questa nuova scheda grafica permette di godere di splendidi effetti visivi, frequenze elevate e bassa latenza per qualsiasi gioco su PC. In combinazione con la tecnologia AMD Radeon FreeSync, la GPU è il punto di riferimento per tutti i videogamer al mondo, ovunque si trovino – sono le parole di Scott Herkelman, vicepresidente e responsabile di Radeon Technologies.

AMD ha specificato che la scheda, grazie alla possibilità di restituire fino a 60 fps in media per i giochi PC e 100 fps in alcuni titoli eSport, restituirà un’esperienza di gaming a livelli altissimi, in risoluzione HD. A bordo della Radeon c’è la tecnologia ReLive dell’azienda, che consente di catturare, trasmettere e condividere momenti di gioco tra gli utenti, per rivederli attraverso l’app Link di AMD.

Per quanto riguarda la realtà virtuale, la compagnia ha promesso che la RX 590 realizzerà ambienti VR ricchi e coinvolgenti tramite AMD LiquidVR, che vanta una compatibilità ampia per le principali piattaforme di sviluppo VR. In termini di disponibilità, Radeon RX 590 è già disponibile al prezzo di 299 euro dai principali partner di AMD, come Asus, PowerColor, Sapphire e XFX.