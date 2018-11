Black Friday 2018 negozi Expert: offerte e sconti

Filippo Vendrame,

Expert annuncia il suo Black Friday. Dal 22 al 26 novembre, ricorrenza del Cyber Monday, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti sino al 25% su grandi elettrodomestici, su TV a partire da 499 euro, su tutti i piccoli elettrodomestici e su una selezione di smartphone e notebook. Gli sconti sono validi sa online che ne punti vendita della catena aderenti.

Tra gli smartphone, per esempio, Expert sconta il Samsung Galaxy A7 a 279,90 euro. L’Honor 9 Lite 64 GB, invece, potrà essere portato a casa al prezzo di 179,92 euro. Il Huawei P Smart, invece, è acquistabile a 149,92 euro. Gli interessanti in cerca di un nuovo notebook Windows 10 potranno, invece, approfittare degli sconti su alcuni modelli piuttosto interessanti. Per esempio, l’Asus VivoBook con display da 14 pollici e processore Intel Core i3 di settimana generazione è proposto a 396,75 euro. Il Lenovo Ideapad 330S con display da 15,6 pollici e processore Intel Core i5 di ottava generazione è in vendita a 486,75 euro.

Tante anche le proposte sui televisori di nuova generazione, sui modelli che permettono alle persone di trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica. Per esempio, l’LG TV LED 49SK8000 con schermo da 49 pollici 4K è offerto per il Black Friday a 599,25 euro.

Se l’obiettivo è rendere la propria casa più smart, Expert propone per il Black Friday il robot per le pulizie domestiche Roomba 616 di iRobot al prezzo di 224,25 euro. Le promozioni sono molte e quindi il suggerimento è quello di scorrere con attenzione il volantino di Expert per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di anticipare qualche regalo di Natale risparmiando cifre interessanti.