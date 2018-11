Black Friday Amazon, giochi EA in offerta

Marco Locatelli,

Siamo alla vigilia del Black Friday su Amazon che entrerà – ovviamente – nel vivo domani venerdì 23 novembre e si concluderà domenica 25 (e non dimentichiamoci il Cyber Monday del 26). Dopo aver visto le migliori offerte sul fronte PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ora vi proponiamo una carrellata dei titoli Electronic Arts scontati.

Electronic Arts è uno dei principali publisher dell’industria videoludica e nel suo foltissimo parco titoli propone videogiochi di diversi generi e per tutte le piattaforme. Cominciamo con i titoli di guida. Amazon sconta l’ultimo capitolo della serie Need for Speed, Need for Speed Payback, disponibile a 19,98 euro per Xbox One, PlayStation 4 e 14,98 per PC. Si tratta di un racing game decisamente sui generis dove il giocatore affronterà un’esperienza fortemente story driven, quindi un titolo che attraverso le corse vuole raccontare una storia in stile Fast and Furios. E il mix corse-narrativa è riuscito piuttosto bene in questo capitolo.

Altro titolo di guida scontato è Burnout Paradise Remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC a 14,98 euro, un riedizione del racing game uscito nel 2008 che si mostra più in forma che mai grazie ad una vesta grafica rinnovata. E nonostante i dieci anni il titolo è ancora dannatamente divertente.

Lasciata la parentesi di guida passiamo a presentare un altro titolone firmato EA in offerta: Star Wars Battlefront II, secondo capitolo dello sparatutto multiplayer ambientato nell’universo starwarsiano che in questo nuovo capitolo propone anche una ricca modalità storia che mancava nel predecessore. Disponibibile a 19.98 euro per Xbox One e PS4 e 14,98 per PC.

Il simulatore di vita torna prepotentemtne anche in questo Black Friday di Amazon: il quarto capitolo di The Sims è infatti disponibile a 19,98 euro per Pc. In offerta anche l’espansione The Sims 4 Stagioni, The Sims 4 Vita in Città, The Sims 4 Cani e Gatti, The Sims 4 Usciamo Insieme!.