Black Friday Amazon, i navigatori GPS in offerta

Filippo Vendrame,

Anche i navigatori GPS sono tra i protagonisti del Black Friday di Amazon. Chi stesse cercando un navigatore per la propria auto o un sistema GPS per orientarsi in mezzo a boschi, potrà trovare molti interessanti sconti. Oggi, le persone utilizzano gli smartphone con app apposite per farsi guidare sulle strade o sui sentieri di montagna ma questo non significa che non esistano prodotti standalone in grado di garantire una qualità del servizio ottimale.

Scegliere il giusto navigatore per le proprie esigenze non è difficile, basta avere in mente lo scopo per cui lo si acquista. Ce ne sono di molteplici tipologie. Alcuni hanno mappe solo nazionali, altri addirittura mondiali. Quelli che sono utilizzati per le escursioni in montagna dispongono pure di una cartografia specializzata con sentieri e dislivelli. Insomma, prodotti molto specifici pensati per target d’utilizzo ben precisi. Grazie agli sconti del Black Friday di Amazon, gli interessati potranno acquistare uno di questi prodotti risparmiando cifre importanti.

Navigatori GPS in offerta

Di seguito una lista di alcuni dei migliori prodotti in sconto su Amazon.

Garmin Zumo 345LM WE : (269 euro) trattasi di un navigatore satellitare dedicato alle moto con schermo touch antiriflesso da 4,3 pollici e mappe europee. Dispone dei Drive Alerts, cioè di avvisi in prossimità di situazioni dove è richiesta maggiore attenzione.

: (269 euro) trattasi di un navigatore satellitare dedicato alle moto con schermo touch antiriflesso da 4,3 pollici e mappe europee. Dispone dei Drive Alerts, cioè di avvisi in prossimità di situazioni dove è richiesta maggiore attenzione. Garmin Drivesmart 61 EU LMT-S : (193,99 euro) navigatore satellitare con display da 6,95 pollici, mappa europea precaricata e aggiornamenti gratis a vita. Infotraffico gratis a vita e tramite Smartphone Link.

: (193,99 euro) navigatore satellitare con display da 6,95 pollici, mappa europea precaricata e aggiornamenti gratis a vita. Infotraffico gratis a vita e tramite Smartphone Link. Garmin eTrex Touch 35: (189 euro) GPS portatile per escursionisti con display da 2,6 pollici, Mappa TopoActive Europa Occidentale, altimetro e bussola.