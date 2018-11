Black Friday Amazon, offerte sui giochi Nintendo

Matteo Tontini,

Il Black Friday è sinonimo di sconti: i negozi vengono presi d’assalto e le persone svuotano i loro portafogli, invogliati a spendere dalle offerte sui più svariati prodotti. La tradizione americana, negli ultimi anni, si è diffusa a macchia d’olio e anche gli italiani aspettano il “Venerdì Nero” per togliersi sfizi risparmiando qualcosa sul prezzo di listino. Tanto il successo del Black Friday che oggi non si parla più di una sola giornata di sconti, nella maggior parte dei casi, ma di un’intera settimana.

Esempio calzante lo è Amazon, che dallo scorso lunedì fino alla fine della settimana propone offerte su una vagonata di prodotti, che si tratti di vestiti/accessori, oggetti per la casa o articoli di elettronica. Non mancano ovviamente forti sconti sui videogiochi: oltre a quelli di PlayStation 4, anche i titoli Nintendo possono essere acquistati a buon prezzo, motivo per cui è possibile trovare in questa guida le offerte migliori.

N.B. I prezzi possono subire delle variazioni.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uno di quei titoli per cui vale la pena acquistare Nintendo Switch. Breath of the Wild è più di un videogioco: è una fiaba, un’esperienza indimenticabile che trasporta il giocatore in un mondo completamente open-world, vibrante e ricco di vita. L’ultimo gioco dedicato al franchise permette di esplorare una mappa vastissima, attraverso campi, foreste e montagne, per scoprire cosa è successo al regno di Hyrule.

Non soltanto un action-adventure con i fiocchi, ma un vero e proprio survival giacché i giocatori sono chiamati a cacciare animali, nonché a raccogliere cibo e oggetti, per sopravvivere. Interessante il cambiamento delle condizioni meteorologiche e climatiche, che variano a seconda dell’area esplorata e del momento: per esempio, quando ci si aggira tra le vette innevate è necessario indossare abiti caldi, viceversa dei vestiti più leggeri sono perfetti per il deserto. Oltre a un gran numero di dungeon da esplorare, The Legend of Zelda: Breath of the Wild propone un sacco di attività secondarie e oltre 100 sacrari, per decine di ore di intrattenimento.

In occasione del Black Friday, è possibile acquistare il gioco su Amazon a 49,99 euro anziché a 69,99.

Mario + Rabbids Kingdom Battle (Gold Edition)

Un incontro davvero insolito quello tra Super Mario e gli irriverenti Rabbids. L’edizione Gold, con la speciale copertina dorata, include il gioco completo e il Season Pass: un titolo ricco di battaglie, sfide uniche e avventure tattiche in compagnia di Mario, Luigi, Peach, Yoshi e quattro eroi Rabbid.

Un’avventura moderna e divertente, attraverso quattro mondi diversi pieni di scrigni e segreti, oltre a enigmi da risolvere: l’obiettivo è quello di riportare l’ordine nel Regno dei Funghi, sconfiggendo una serie di nemici con un arsenale di oltre 250 armi. È possibile giocare anche in compagnia di un amico, in locale, per rendere l’esperienza ancor più entusiasmante e coinvolgente.

La Gold Edition di Mario + Rabbids Kingdom Battle è disponibile su Amazon a 39,98 euro anziché a 60,99 euro.

Splatoon 2

Imbrattare più territorio possibile con l’inchiostro della propria squadra per vincere la partita, Splatoon 2 è questo e molto di più! Rispetto al predecessore, il titolo aggiunge nuovi livelli, stili, armi e molto altro.

L’innovativa modalità Salmon Run permette di cooperare con un massimo di tre altri giocatori per sconfiggere ondate di Salmonoidi, mentre quella in singolo vede scomparire una delle famose Sea Sirens, Stella: è compito del giocatore usare il rullo, il secchiostro e il nuovo repolper duplo per superare ostacoli e ritrovarla! Il fulcro di Splatoon sono tuttavia le battaglie 4vs4, e Nintendo Switch si presta benissimo al multiplayer (online ma soprattutto in locale) grazie alla sua natura ibrida.

È possibile comprare Splatoon 2 su Amazon, in questa settimana di Black Friday, a 49,99 euro anziché a 39,99.

Super Mario Odyssey

L’avventura definitiva dell’idraulico in salopette non può certo mancare sullo scaffale dei possessori di Switch. Super Mario si allontana dal classico Regno dei Funghi per intraprendere un emozionante viaggio tra mondi diversi: gli utenti possono visitare New Donk City, una metropoli ispirata al classico Donkey Kong in cui si possono guidare veicoli su strada, così come avere un faccia a faccia con i dinosauri nel Regno delle Cascate, per un’avventura unica e variegata.

Una grafica sublime e un gameplay da urlo (Mario può persino impossessarsi di personaggi o di oggetti) completano il pacchetto di uno dei videogiochi migliori attualmente disponibili sulla console ammiraglia di Nintendo.

Grazie agli sconti del Black Friday, è possibile acquistarlo su Amazon a 49,99 euro anziché a 59,99.

Mario Kart 8 Deluxe

Se si parla di Super Mario, è impossibile non citare il racing con tutti i personaggi del suo folle universo. Grazie a Mario Kart 8 Deluxe è possibile cimentarsi in gare mozzafiato fino a 8 giocatori in locale, contando su 48 piste e oltre 40 personaggi selezionabili (tratti non solo dalla serie di Mario).

Il gioco è divertentissimo e oltremodo piacevole dal punto di vista visivo, merito di una cura maniacale dei dettagli. Il gameplay è robusto ed è completamente fruibile sia dai giocatori casual che dai più appassionati (peraltro, il gioco diverte anche se si perde). Acquisto obbligatorio se si desidera un titolo da giocare in compagnia degli amici, anche perché potrebbero facilmente apprezzarlo anche coloro che non masticano videogiochi.

Mario Kart 8 Deluxe è disponibile su Amazon a 49,99 euro anziché a 59,99.