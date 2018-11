Black Friday Amazon, Nokia 7.1 e 5.1 in offerta

Luca Colantuoni,

Quarto giorno della settimana che porterà al Black Friday (23 novembre) e successivamente al Cyber Monday (26 novembre). Per l’occasione Amazon propone numerosi articoli a prezzi scontati, tra cui spiccano due smartphone del produttore finlandese. Gli utenti italiani possono trovare sul sito di e-commerce i Nokia 7.1 e Nokia 5.1 (nota bene: i prezzi indicati sono quelli dei dispositivi venduti da Amazon).

Nokia 7.1

Il Nokia 7.1, annunciato il 4 ottobre, è il primo (e al momento unico) smartphone Nokia con notch disponibile in Italia. Lo schermo da 5,84 pollici ha una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e supporta lo standard HDR10. I contenuti in SDR sono convertiti in tempo reale in HDR, sfruttando un motore dedicato a 16 bit. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 636, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dual camera posteriore ha un sensore RGB da 12 megapixel e un sensore monocromatico da 5 megapixel, entrambi abbinati ad obiettivi con lenti Zeiss. La fotocamera frontale da 8 megapixel può essere utilizzata per il riconoscimento facciale. La batteria ha una capacità di 3.060 mAh.

Queste le versioni offerte a prezzi scontati da Amazon dal 19 al 26 novembre:

Nokia 5.1

Decisamente più economico è invece il Nokia 5.1, ma la qualità costruttiva è altrettanto elevata. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi le cornici sono piuttosto evidenti. All’interno del telaio in alluminio trovano posto il processore octa core MediaTek Helio P18, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La batteria ha una capacità di 2.970 mAh.

Queste le versioni offerte a prezzi scontati da Amazon dal 19 al 26 novembre: