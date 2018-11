Black Friday Apple: in Australia ancora gift card

Marco Grigis,

La tornata di sconti Apple per il Black Friday è ufficialmente partita in Australia e in Nuova Zelanda, svelando così i piani dell’azienda per il resto del mondo. Come primo giorno della suo weekend di shopping natalizio, il gruppo di Cupertino ha deciso di puntare sulle gift card, così come avvenuto lo scorso anno.

Così come consuetudine, il gruppo californiano ha deciso di abbinare un buono all’acquisto a prezzo pieno di alcuni sui device, come gli iPhone, gli iPad, gli accessori e molto altro. La tornata promozionale parte con una gift card di 70 dollari australiani e 80 neozelandesi – circa 45 euro – per l’acquisto di iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Non sono inclusi, invece, i nuovi iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Se si acquista un Apple Watch Series 3 o una cuffie Beats, si può collezionare un buono sempre da 70 dollari australiani, a cui segue una gift card da 140 dollari per l’acquisto di iPad 9.7, iPad Mini 4 e iPad Pro da 10.5 pollici. Rimangono esclusi, di conseguenza, gli ultimi iPad Pro con schermo all-screen.

Non mancano le promozioni per l’universo Mac, con 280 dollari australiani in buoni per l’acquisto di MacBook, MacBook Pro, iMac, iMac Pro e Mac Pro. Per quanto riguarda MacBook Air, tuttavia, è inclusa unicamente la precedente generazione. Per l’acquisto di una Apple TV 4K, invece, la gift card è di circa 40 dollari australiani.

Come già anticipato pochi giorni fa, Apple ha intenzione di proporre offerte e promozioni per quattro giorni consecutivi, collegando così il Black Friday al Cyber Monday di lunedì. Al momento non si hanno notizie sui piani del gruppo in Europa, ma è molto probabile che vengano riproposte le stesse condizioni apparse sul mercato australiano e neozelandese. Non resta che attendere la mezzanotte, quindi, per scoprire tutte le proposte targate mela morsicata.