Black Friday, sconti su Oculus Rift e Go

Filippo Vendrame,

Realtà virtuale in sconto grazie al Black Friday. Oculus, infatti, ha annunciato che i suoi apprezzati visori Oculus Rift ed Oculus Go saranno proposti in sconto sino al prossimo 26 novembre. Più nel dettaglio, fino alla mezzanotte di lunedì 26 novembre, si potrà acquistare il visore Oculus Go al prezzo di 199 euro per la versione da 32 GB (invece di 219 euro) e 249 euro per la versione da 64 GB (invece di 269 euro). Oculus Rift invece, si potrà acquistare a 399 euro anziché 449 euro.

Per chi vuole entrare nel mondo della realtà virtuale trattasi di proposte decisamente interessanti. I due prodotti sono destinati ad un target di utenti completamente differenti. Oculus Go, infatti, è un visore standalone che non necessita di un collegamento ad un PC per funzionare e non richiede nemmeno uno smartphone. Grazie alla presenza di una piattaforma basata sul processore Snapdragon 821 è in grado di funzionare autonomamente anche se non raggiunge il livello di sofisticazione che è in grado di offrire, invece, l’Oculus Rift che, però, richiede un collegamento diretto con un PC sufficientemente potente a garantire una corretta elaborazione dei dati.

L’Oculus Rift, dunque, richiede che l’utente disponga già di un PC di fascia premium con GPU dedicata.

Il Black Friday di Oculus, però, non si esaurisce qui. All’interno dell’Oculus Store, infatti, sono presenti super offerte su una serie di app selezionate e su quasi 50 titoli per i visori Rift, Go e Gear VR.

Trattasi, dunque, tutte di promozioni molto ghiotte, perfette per chi vuole provare un’esperienza diversa dal solito grazie all’immersività che sono in grado di offrire questi prodotti. Gli sconti sono disponibili all’interno dell’eShop di Amazon.