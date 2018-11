Black Friday, smartphone Nokia in offerta

Luca Colantuoni,

Su Amazon sono in offerta solo due smartphone del produttore finlandese durante la settimana del Black Friday. Chi vuole risparmiare sull’acquisto degli altri modelli attualmente in commercio può visitare il Nokia Temporary Store presso l’area Design (Ingresso 7) di Scalo Milano nei giorni 23, 24 e 25 novembre.

Nel comunicato di HMD Global viene specificato che le promozioni sono riservate alla gamma di smartphone Android One, ma nell’immagine allegata è visibile anche il Nokia 8. Gli altri modelli sono Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 6.1, Nokia 5.1 e Nokia 3.1. È tuttavia probabile che nello store di Scalo Milano siano esposti anche altri smartphone, tra cui l’attuale top di gamma Nokia 8 Sirocco.

Galleria di immagini: Nokia 8 Sirocco, le immagini

Tutti i dispositivi sono stati annunciati nel corso dell’anno (ad eccezione del Nokia 8) e coprono diverse fasce di prezzo. Caratteristica comune è l’elevata qualità costruttiva e la presenza della versione stock di Android. I modelli Android One godono di un maggior supporto, in quanto il produttore promette aggiornamenti mensili di sicurezza per almeno tre anni e due major release del sistema operativo. Ciò significa che riceveranno Android 9 Pie e Android 10 Q. Il Nokia 7.1 è l’unico del gruppo con un notch nella parte superiore dello schermo e il primo con tecnologia PureDisplay.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (dalle 10 alle 18), gli esperti di HMD Global terranno delle sessioni dedicate ad Android 9 Pie, durante le quali verrà spiegato come sfruttare al meglio tutte le funzionalità del sistema operativo già disponibile su alcuni modelli (Nokia 7 Plus e Nokia 6.1).

Silvia Belloni, Head of Marketing di HMD Global Italia, ha dichiarato:

Il Black Friday ha preso piede anche in Italia da diversi anni e HMD Global vuole esserne protagonista offrendo ai fan dei telefoni Nokia i nostri smartphone Android One a prezzi veramente interessanti. Siamo convinti che anche le attività dedicate ad Android Pie verranno apprezzate da chi visiterà il Nokia Temporary Store di Scalo Milano e contribuiranno a far sapere anche al grande pubblico che gli smartphone Nokia – grazie al sistema operativo Android One – sono sicuri e sempre aggiornati.