Google Duplex, l’assistente virtuale sui Pixel

Vista la possibilità che lo strumento venga confuso con una persona in carne ed ossa, almeno al telefono, Google è stata “invitata” a anticipare l’utilizzo di Duplex con un messaggio che introduce la conversazione con un chatbot, così che gli interlocutori dall’altra parte sappiano con chi (o meglio, “cosa”) stanno avendo a che fare. Dopo una beta privata, Duplex viene ora rilasciato ai possessori di un modello di Pixel, Pixel 2 o Pixel 3, almeno negli Stati Uniti.

Nonostante si tratti di un’anteprima, Big G ha spiegato che l’AI è pienamente funzionante. Cioè: se si vuole riservare un tavolo per due presso un ristorante americano il cui numero è sul web, Duplex lo farà per voi, dopo aver ottenuto le indicazioni di base sulle preferenze (orario, numero di persone, possibili forbici di tempo in base alla disponibilità, ecc…). I proprietari di un locale pubblico possono escludere a priori il contatto con il chatbot vocale. Attraverso l’app “My Business” per Android e iOS c’è infatti un menu in cui negare il consenso a Duplex e simili, per continuare ad ascoltare solo voci umane.

Ad ogni modo, quello che oggi si può fare è dire al Pixel “Hey Google, prenota un tavolo” o “prenota un ristorante” e, dopo aver specificato l’area (altrimenti si supporrà nelle vicinanze), lo schermo offrirà una lista di risultati, da cui selezionare “Richiedi un tavolo“. A quel punto, Duplex proseguirà con la telefonata e la prenotazione.