Huawei partecipa alla maratona di Firenze

Luca Colantuoni,

Huawei partecipa per il secondo anno consecutivo, in qualità di Gold Mobile Sponsor, alla Asics Firenze Marathon che partirà domenica 25 novembre alle ore 8:30 da Piazza Duomo. Il produttore cinese è anche Title Sponsor della staffetta 3×7 Km che si correrà il 24 novembre presso il parco delle Cascine. Huawei sponsorizza inoltre il Firenze Marathon Clap Contest. Per l’occasione sarà possibile conoscere la nuova serie di smartphone Mate 20.

Lo slogan “Make it Possible” di Huawei è stato recentemente associato ad un progetto che prevede la conversione dei canti delle megattere in una melodia comprensibile all’orecchio umano. Questa volta invece la performance che contraddistingue i dispositivi del produttore viene abbinata alle prestazioni sportive. Huawei ribadisce infatti il suo impegno nei confronti dello sport, confermando la presenza alla maratona di Firenze, alla quale parteciperanno oltre 9.000 persone. Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Consumer Business Group Huawei Italia, ha dichiarato:

Siamo felici di confermare di essere, anche quest’anno, partner dei più importanti eventi di running italiani ed essere vicini ai nostri utenti e alle loro passioni. Poter far parte di una manifestazione sportiva come l’Asics Firenze Marathon è per noi un’occasione molto importante per rafforzare il nostro legame con il mondo dello sport e con i valori che rappresenta.

Huawei ha organizzato una serie di iniziative che si terranno prima, durante e dopo la gara. Sia i runner che il pubblico potranno conoscere meglio l’azienda e vedere da vicino i recenti smartphone Mate 20. In Italia sono disponibili tre modelli: Mate 20 Pro, Mate 20 e Mate 20 lite. Il Mate 20 Pro, in particolare, è uno degli smartphone più innovativi sul mercato.

Oltre all’ottimo schermo OLED da 6,39 pollici spiccano le tre fotocamere posteriori con sensori da 40, 20 e 8 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x. Altre caratteristiche esclusive sono il riconoscimento facciale 3D, il lettore di impronte digitali in-display e la ricarica wireless inversa.

Huawei è anche Title Sponsor della Huawei Venice Marathon (28 ottobre 2018), della mezza maratona Roma-Ostia (10 marzo 2019) e Top Sponsor della Generali Milano Marathon e Maratona di Roma (7 aprile 2019).