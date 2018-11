iPhone XR: Apple abbasserà i prezzi in Giappone?

Marco Grigis,

Apple potrebbe decidere di abbassare i prezzi di iPhone XR in Giappone, a scopo di test, riavviando anche parte della produzione di iPhone X. È quanto rivela il Wall Street Journal, sulla base di alcune informazioni raccolte dai carrier locali. I nuovi listini dovrebbero apparire già la prossima settimana: il dispositivo scenderà sotto l’equivalente dei 750 dollari attuali, uno sconto che verrà però associato alla sottoscrizione di un contratto telefonico.

Non è insolito che Apple decida di avviare delle vendite di test su specifici mercati, così come accaduto in passato per iPhone 4 e iPhone 6 in India. Il gruppo potrebbe aver scelto il Giappone, per questa tornata promozionale di iPhone XR, poiché mercato molto complesso, dominato da numerosi produttori Android locali, allo scopo di allargare il proprio market share. Non è dato sapere, non almeno al momento, a quanto ammonterà la riduzione dei listini, né se a questa iniziativa ne seguiranno altre in nazioni diverse.

Non è però tutto poiché, sempre secondo il Wall Street Journal, Apple potrebbe riavviare la produzione del precedente iPhone X. Non è noto se il gruppo voglia proporre il device come alternativa a iPhone XS e iPhone XS Max, puntando su costi più contenuti, o se persistano condizioni precedenti. La testata fa riferimento a un contratto con Samsung Display per la fornitura di pannelli OLED: Cupertino avrebbe deciso di riavviare la produzione del device per riassorbire le eccedenze accordate con il suo fornitore.

A oggi, non è possibile stabilire se iPhone X sarà rimesso in vendita in tutto il mondo o, fatto ben più probabile, venga proposto in mercati target proprio come avvenuto per iPhone 4 e iPhone 6 in India. Non resta che attendere qualche dettaglio aggiuntivo della società di Cupertino, probabilmente nei primi mesi del 2019, al termine della tornata di vendite per le feste.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto