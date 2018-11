MediaWorld rilancia il Total Black Friday

Filippo Vendrame,

MediaWorld sorprende rilanciando la sua promozione “Total Black Friday“. Da oggi 22 novembre e sino al prossimo 25 novembre, la catena di elettronica propone tantissimi sconti per la ricorrenza del Black Friday. Le offerte sono valevoli sia online che nei punti vendita MediaWorld. Tra gli smartphone, per esempio, l’iPhone XS 64 GB è proposto al prezzo di 987 euro. L’Honor 10, invece, a 279 euro, il Huawei P20 Pro a 599 euro, il Samsung Galaxy Note 8 a 499 euro ed il Huawei Mate 20 Lite a 269 euro.

Tante anche le proposte per chi volesse cambiare computer, puntando su di un nuovo notebook Windows 10. Per esempio, il Surface Pro 2017 con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD con tastiera cover è proposto al prezzo di 799 euro. Da evidenziare anche il nuovo Surface Go con 8 GB di RAM, 128 GB di SSD e tastiera a 599 euro. Per il suo Total Black Friday, MediaWorld propone anche tanti accessori per il mondo dei computer come monitor, dischi esterni, tastiere, mouse e molto altro ancora. MediaWorld propone anche molti sconti per il mondo del gaming. La console Nintendo Switch, per esempio, può essere acquistata a 279 euro.

Invece, l’Xbox One S con il gioco Fortnite è messa in vendita a 199 euro. Sempre nel settore del gaming, la catena di elettronica propone in saldo molti famosi titoli per Xbox One e PS4.

Spazio anche a molti gadget come gli hoverboard e i droni. Per esempio, il Parrot Anafi Extended Pack è proposto al prezzo di 549 euro. Non mancano neppure smartwatch, fotocamere, fitness tracker e molto altro ancora.

Le proposte di MediaWorld non potevano non includere anche i televisori di nuova generazione in grado di trasformare i salotti di casa in piccole sale cinematografiche. Promozioni, dunque, decisamente alettanti ed il suggerimento è quello di visionare con attenzione il volantino delle offerte per non perdere nessuna ghiotta opportunità.