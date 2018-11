RED Friday, il Black Friday di Vodafone

Filippo Vendrame,

Anche il Black Friday arriva in casa Vodafone attraverso l’iniziativa RED Friday. In occasione di questa particolare ricorrenza, l’operatore ha deciso di proporre sia ai nuovi che ai vecchi clienti una serie di opportunità davvero molto speciali. Più nello specifico, per i nuovi clienti l’operatore offre Vodafone Simple a 20 Giga, attivabile solo dal canale web dal 23/11 al 26/11.

Chi sottoscriverà un’offerta tra One Pro, One Pro TV, Internet Unlimited+, Vodafone One Special, Total Giga Abbonamento, Vodafone TV Sport + Now TV Intrattenimento dal 16/11 al 22/11 avrà un anno di Amazon Prime in regalo. Inoltre, Vodafone ha previsto il 50% di sconto sul canone di attivazione di Internet Unilimited, Internet Unlimited+, One e One Pro (solo sul web dal 23/11 al 26/11). Con Apple Watch Series 4 acquistato a rate i clienti possono avere Airpods a soli 3 euro in più al mese per 30 mesi. In più avranno Vodafone OneNumber a un prezzo esclusivo: gratis per 3 mesi e poi rinnovo a 3 euro al mese, anziché 5 euro (solo online dal 23/11 al 26/11).

Inoltre, smartphone top di gamma come Samsung S9, HUAWEI Mate 20 lite, HUAWEI P20 lite e Samsung A8 saranno scontati fino al 70% nei negozi Vodafone (dal 19/11 al 3/12). Infine, sempre per i nuovi clienti, Vodafone Total Giga 30GB di giorno + 50GB di notte a 13 euro al mese (solo sul web dal 23/11 al 26/11).

Promozioni non meno interessanti anche per i già clienti. Il 23/11 tanti Giga da utilizzare sulla Giga Network 4.5G. Internet Unlimited e Internet Unlimited + a 15,90 euro e 20,90 euro con canone di attivazione scontato del 50% solo per alcuni clienti mobili selezionati (solo dal canale web dal 23/11 al 26/11). Il 26/11, invece, tanti Giga da utilizzare sulla Giga Network 4.5G. Sempre il 26/11 Special Unlimited con 50GB, minuti e sms illimitati a partire da 10 euro solo per alcuni clienti selezionati.

Infine, sempre il 26/11 con Apple Watch Series 4 e Series 3 acquistati a rate, i clienti possono avere Vodafone OneNumber a un prezzo esclusivo: gratis per 3 mesi e poi rinnovo a 3 euro al mese, anziché 5 euro. Solo nei negozi Vodafone fino al 30/11.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Vodafone.