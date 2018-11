Steam, prendono il via i saldi autunnali

Matteo Tontini,

La fine di novembre ci porta il Black Friday, dove gli sconti abbondano su prodotti di vario genere. I videogame non fanno categoria a parte e, come le offerte dei titoli PlayStation 4 e Nintendo, anche su Steam è possibile acquistare giochi a prezzo stracciato. Merito dei saldi autunnali di Valve, che hanno preso il via nelle scorse ore e si protrarranno fino alle 19:00 del 27 novembre.

Come al solito, gli sconti sono davvero succulenti, applicati a oltre 14mila titoli. Tra le offerte più invitanti si annoverano NBA 2K19 a 24,99 euro, ovvero lo sportivo più apprezzato di sempre dagli appassionati di NBA; Life is Strange 2: Episode 1 a 3,99 euro, il primo episodio della nuova avventura grafica targata Square Enix; Age of Empires II: HD Edition a 3,99 euro, versione rimasterizzata in alta definizione del noto strategico in tempo reale; e GTA 5 a 19,79 euro, che di sicuro non ha bisogno di presentazioni.

I fan della serie Jurassic possono invece recuperare il bellissimo Jurassic World Evolution a 21,99 euro (anziché a 54,99), grazie al quale hanno la possibilità di costruire e gestire il proprio parco giurassico; Shadow of the Tomb Raider, invece, può essere acquistato a 29,99 euro e permette di vivere una fantastica avventura insieme alla bella Lara Croft. Chi non ha avuto modo di giocare a suo tempo il favoloso The Witcher 3, ambientato nel mondo fantasy di Geralt di Rivia, con i saldi autunnali di Steam può ottenerlo a soli 19,99 euro. Ce ne sono per tutti i gusti, e soprattutto i prezzi sono molto vari: è possibile trovare giochi a meno di 4 euro, così come molti per cui bisogna spendere qualcosa in più.

Offerte davvero imperdibili insomma, su una quantità impressionante di videogiochi! Cliccate qui per consultare tutti i titoli in offerta