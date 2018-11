Black Firday Aruba, sconti sulle VPS

Filippo Vendrame,

Il Black Friday sbarca anche in casa Aruba. Sino al 28 novembre sarà possibile ottenere uno sconto sino al 40% sull’attivazione di una nuova VPS sulle taglie preconfigurate Medium, Large ed Extra Large, che i clienti potranno rinnovare sempre allo stesso prezzo, per sempre. Cloud VPS è un servizio che permette di attivare e organizzare in tempo reale virtual private server all’interno della infrastruttura 100% cloud di Aruba.

Con Cloud VPS i clienti possono contare su altissimi standard di prestazioni e affidabilità, con un uptime garantito del 99,8%. Con Cloud VPS gli interessati possono scegliere tra quattro taglie preconfigurate con decine di template e sistemi operativi. Cloud VPS si basa su tecnologia VMware, leader nel settore della virtualizzazione. I dati vengono affidati a Storage SSD di ultima generazione. I server virtuali sono attivabili in pochi, rapidissimi passaggi e garantiscono spese contenute con licenza Windows Server inclusa nel prezzo. I server virtuali si trovano all’interno dei data center di Aruba, con assistenza telefonica gratuita 24 ore su 24.

Trattasi di soluzioni ideali per chi vuole configurare i server in maniera semplice e veloce; per chi è alla ricerca di una soluzione tecnologica di ultima generazione ad un prezzo altamente competitivo; per chi vuole programmare i costi e gli eventuali upgrade. Per tutta la durata della promozione per il Black Friday, la taglia Medium potrà essere acquistata a 4,50 euro al mese, quella Large a 8,50 euro al mese e quella Extra Large a 15 euro al mese.

Maggiori informazioni sulla promozione e sulle specifiche tecniche dei servizi Cloud VPS direttamente all’interno del sito di Aruba.