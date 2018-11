Black Friday 2018, gadget e accessori in sconto

Antonino Caffo,

Per lavorare o giocare un computer non basta. Al fido alleato che ci accompagna per tante ore della giornata bisogna affiancare accessori degni di questo nome, non tanto per riempirsi la stanza di oggetti inutili ma per migliorare e incrementare la produttività, rendendola più interessante ef, perché no, anche cool e di tendenza. Si, perché pure con le periferiche tradizionali ci si può sbizzarrire per stili e funzionalità. Oggi è il Black Friday, il giorno migliore per decidersi verso un acquisto del genere, poco costoso ma lungimirante, sul lungo periodo. Stiamo parlando di quelle periferiche e gadget che, davvero, possono dare un vantaggio notevole nell’utilizzo di un PC, non solo Windows ma anche macOS.

Mouse, tastiere e supporti, di cui difficilmente si potrà fare a meno una volta provati e sperimentati. Si tratta di articoli che vanno bene sia per computer desktop che portatili, visto che più di una persona preferisce accostare ai notebook gli stessi strumenti che userebbe con una macchina fissa, perché più comodi e utili. Ecco allora una carrellata delle offerte più interessanti promosse oggi, 23 novembre 2018, da Amazon.

Tastiere

Razer Ornata Chroma (75,99 euro): Una delle migliori tastiere in circolazione. Non ha tantissime funzionalità extra ma offre il necessario per essere usata: un comodo pad per i polsi, un ottimo sistema di tonalità RGB e un feedback di qualità sui pulsanti. In più gode di Razer Mecha-Membrane, che unisce la cupola in gomma delle tastiere a membrana ai tasti meccanici per restituire un’esperienza migliore.

(75,99 euro): Una delle migliori tastiere in circolazione. Non ha tantissime funzionalità extra ma offre il necessario per essere usata: un comodo pad per i polsi, un ottimo sistema di tonalità RGB e un feedback di qualità sui pulsanti. In più gode di Razer Mecha-Membrane, che unisce la cupola in gomma delle tastiere a membrana ai tasti meccanici per restituire un’esperienza migliore. HyperX Alloy (99,99 euro): Una grande tastiera pensata per il gioco, visti i tasti fortemente rialzati, il minimalismo del design ma il contrasto di colori forti, uniti a uno chassis in metallo eccellente. La tastiera Alloy è stata realizzata appositamente per i giocatori di FPS che desiderano una periferica TKL (tenkeyless) affidabile.

(99,99 euro): Una grande tastiera pensata per il gioco, visti i tasti fortemente rialzati, il minimalismo del design ma il contrasto di colori forti, uniti a uno chassis in metallo eccellente. La tastiera Alloy è stata realizzata appositamente per i giocatori di FPS che desiderano una periferica TKL (tenkeyless) affidabile. Logitech K400 Plus (24,99 euro): Una keyboard per il computer, d’accordo, ma che nasce anche per essere abbinata ad una smart TV. Si installa in un minuto, tramite l’adattatore USB da piazzare in una delle porte di computer o televisori e si è pronti a navigare in rete, digitare testi, sfruttare il trackpad, su qualsiasi dispositivo ci si trovi.

Mouse

Logitech G Pro (46,99 euro): Il G Pro è un mouse classico ma confortevole, che semplifica l’utilizzo non solo di strumenti di produttività ma anche il gaming. La produttrice ha collaborato con i più forti atleti eSports per creare il G Pro, un mouse che si ispira al design di G100 e G100s, resi famosi dai migliori professionisti eSports.

(46,99 euro): Il G Pro è un mouse classico ma confortevole, che semplifica l’utilizzo non solo di strumenti di produttività ma anche il gaming. La produttrice ha collaborato con i più forti atleti eSports per creare il G Pro, un mouse che si ispira al design di G100 e G100s, resi famosi dai migliori professionisti eSports. Razer DeathAdder Elite (52,99 euro): Il DeathAdder Elite è uno dei migliori mouse da gioco attualmente in giro. Ha un design davvero bello ed elegante, impreziosito da una rotella retroilluminata e sempre molto precisa.

Altro

Cooler Master MP860 (83,37 euro): Il Cooler Master MP860 è un mouse pad alimentato via USB e con 19 luci LED. La particolarità è la superficie dura su un lato e morbida sull’altro, da usare a piacimento, come si vuole.

(83,37 euro): Il Cooler Master MP860 è un mouse pad alimentato via USB e con 19 luci LED. La particolarità è la superficie dura su un lato e morbida sull’altro, da usare a piacimento, come si vuole. Trust GXT 278 (24,68 euro): Una ventola adatta a tutti i tipi di laptop fino a 17.3 pollici. Serve per mantenere fresco il portatile e migliorarne le prestazioni. È regolabile in altezza su tre posizione per garantire un comfort ottimale e ha 4 ventole illuminate in rosso per un flusso d’aria perfetto.