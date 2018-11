Black Friday 2018, le offerte sui monitor

Antonino Caffo,

Scegliere il monitor migliore per le proprie esigenze non è una scelta banale. Certo, questo non renderà un computer molto lento più veloce oppure un sistema operativo obsoleto più sicuro, ma di certo può aiutare a riprodurre immagini più belle, persino ad aumentare la produttività. E nel giorno del Black Friday, un semplice acquisto può trasformarsi in un affare.

Non bisogna nemmeno spendere una fortuna: molti dei monitor presenti ora su Amazon sono abbastanza economici da permettere a chiunque di farci un pensierino. Godono spesso di risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate, tali da non far stressare gli occhi anche dopo ore e ore di utilizzo. Con gli sconti dell’e-commerce, non c’è momento migliore per portarsi a casa un monitor d’eccezione. Che si tratti di uno schermo da gioco o di un pannello extra per un PC o un MacBook, Webnews ha raccolto le più interessanti promozioni del Black Friday, elencandole qui sotto.

Le offerte del Black Friday

HP 27q TN Monitor 27” (229,99 euro): Ha un pannello antiriflesso con risoluzione QHD 2560 x 1440 a 60 Hz. Il tempo di risposta di 2 ms con Overdrive e la modalità Low Blue Light aiutano a proteggere la vista e a rendere i colori caldi e naturali. I bordi del display sono ultrasottili, facendo sembrare lo schermo quasi privo di cornice.

Samsung C24F396 (119,99 euro): Schermo con curvatura 1800R per un alto comfort visivo. Come da stile Samsung, i neri sono abbastanza scuri e la dispersione della luce è ridotta, così da far risaltare maggiormente il rapporto di contrasto 3000:1. Con la tecnologia AMD FreeSync riduce al minimo le interruzioni e i ritardi, permettendo di giocare al meglio.

BENq EL2870U (269,99 euro): Pannello ad alta risoluzione con LED UHD e HDR, il BENq umenta il range dinamico di luminanza tra le zone più chiare e quelle più scure per mostrare chiarezza e dettagli migliori. A bordo ha la tecnologia Brightness Intelligence Plus, con cui il monitor regola dinamicamente la luminosità e la temperatura di colore, in funzione del contenuto presente sul display e le condizioni di luce ambientale.

Acer KG241QBMIIX (99 euro): Con il design ZeroFrame, il prodotto di Acer è nato per restituire una qualità di visione senza compromessi, con un’inclinazione che consente di riposare muscoli e mente tra una sessione e l’altra. È uno dei pochi a essere dotato di appositi supporti di montaggio per fissare il monitor alla parete, qualora non si abbia necessità di spostarlo di visuale.

Lenovo 65CFGAC3IT (129,99 euro): Il monitor di Lenovo offre tutto ciò che serve per garantire una qualità visiva ideale per ogni esigenza professionale. Con una risoluzione di 2560x1440px, lo schermo raddoppia la densità dei pixel offerti dai classici Full HD, per un’esperienza di visione ottima e più ricca di tanti dettagli.

AOC G2590PX (199,99 euro): Monitor per il gaming da 24,5″ e pieno di funzioni, l’AOC è sempre veloce e con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Ciò, abbinato a un tempo di risposta di 1 ms e al supporto per la tecnologia FreeSync, rende il G2590PX un prodotto funzionale per singole esigenze ma anche elegante, visto il design essenziale quasi privo di cornici sui tre lati.